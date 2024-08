PALA JE DOK JE SREĐIVALA KUĆU PA OTKRILA DA IMA RAK: Otišla je kod lekara zbog BOLA U GRUDIMA, a onda je usledila borba...

Koliko puta ste u životu izgovorili " Ko zna zašto je to dobro?". Nekada se situacije toliko poslože da zaista pokušavamo da iz svega izvučemo najpozitivniju pouku.

Sudbina Melani Grin zaista je isprepletana neverovatnim spletom okolnosti koje su joj u potpunosti promenile život. Naime, 2018. godine slučajno je pala dok je radila po kući i uradila o pod. Udarac je bio snažan i na tren se uplašila zbog bola u grudima koji je osetila. Međutim, pomislila je da ne može biti ništa mnogo opasno.

"Dva dana kasnije, ležeći u krevetu, setila sam se pada. Grudi me nisu bolele, pa sam odlučila da odem kod lekara da proverim da li je sve u redu. Tada sam otkrila kvržicu veličine loptice za golf na dnu desne dojke. Nisam nikome rekla da idem kod lekara, činilo se glupo da brinem zbog povredice. Ipak, kada je lekar posumnjao i uputio me na dodatne preglede, počela sam da osećam blagu paniku", otkriva ona za The Sun.

Nakon biopsije koju je imala 13 dana kasnije, lekari su joj saopštili da postoji mogućnost da ima rak. "Porodici ništa nisam rekla, čak ni kada smo proslavljali moj 48. rođendan nekoliko dana kasnije. Otišla sam kod lekara koji je potvrdio moje sumnje i rekao mi da imam rak dojke. Činilo se nemogućim. Tek kada su dali rezultate ispitivanja suze su mi potekle. Rekla sam deci koja su bila slomljena. Objasnila sam im da će lekari pokušati da me izleče, što je podrazumevalo, operaciju, hemoterapiju i radioterapiju", dodaje Melani.

Osetila je veliko olakšanje kada su dodatni pregledi pokazali da se kancer nije proširio i metastazirao na druge organe, iako je imala izuzetno agresivan tip raka dojke.

Nakon što je prošla hemoterapiju, pa operaciju i na kraju radioterapiju polako je pokušavala da se vrati u normalan život. Porodica je činila sve da joj olakša težak period kroz koji je prolazila.

Melani se okrenula nakon svega pisanju bloga kako bi kroz izrazila svoja osećanja, a kasnije je to pretvorila u knjigu.

"Pokušavam da kažem "da" stvarima sada, čak i ako me plaše. I dalje razmišljam o tome koliko sam bila srećna što sam pala ravno na lice u Laureninom stanu. Da nije bilo te ružne metalne roletne i pada, možda ne bih otkrila kancer i sada ne bih bila živa. Samo želim da iskoristim drugu šansu koju mi je taj pad pružio", zaključuje priču ona.

