IMALA SAM 5 SPONTANIH POBAČAJA, A ONDA MI JE UMRLO DETE U NARUČJU: Nakon bolnih iskustava ponovo je trudna, a ovo je njena poruka

Žena koja je doživela pet spontanih pobačaja, a zatim nažalost izgubila svoju „čudotvornu bebu“, deli svoju priču kako bi pomogla drugima da shvate da postoji život nakon gubitka. Lisa Peruđi (37) je od malena sanjala da postane mama. Ali nažalost, tokom godina, doživela je pet „traumatskih“ pobačaja, za koje tvrdi da lekari nisu mogli da objasne.

Ne odustajući od nade, pokušala je još jednom i na kraju je rodila malog Horhea, teškog kilo i 200 grama. Iako se trauma tu nije završila, pošto je dete preminulo pet nedelja kasnije nakon borbe sa više infekcija, a Lisa je otišla verujući da joj to što je majka „nije namenjeno“ da bude. „

"Pomislila sam u sebi da možda nisam trebala da imam decu“, rekla je za Need To Knov Lisa iz Noriča u Norfolku.

Dobila je bebu ali se nažalost završilo tragično foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Bez obzira koliko sam molio Horhea da nastavi da se bori, bio je toliko slab da je morao da dobije sedativ od bola.

„Pluća su mu bila toliko oštećena da nije mogao da siđe sa respiratora. Kada mi je doktor rekao da je malo verovatno da će preživeti, odbio sam da to čujem. Rekao sam da ću učiniti sve i sve što mogu da uradim ali onda sam bila primorana da se suočim sa stvarnošću", rekla je ova žena.

Liza, koja je pokušavala da ostane pozitivna tokom trudnoće, bila je presrećna kada su medicinske sestre potvrdile da sve izgleda zdravo na svakom skeniranju.

Nažalost, beba je preminula foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Međutim, sa 23 nedelje, mami je dijagnostikovana preeklampsija, stanje koje izaziva visok krvni pritisak, gde je izvršen hitan porođaj. Oboje su zadržani u bolnici dok se plod nije dovoljno razvio da ode kući stvari su izgledale pozitivno. Rekla je:

Svojim bolnim iskustvom pomaže drugima foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Nisam mogla da verujem da je konačno ovde i tako zdrav. Kupila sam odeću za bebe, pelene koje sam morala da isečem na veličinu i toliko knjiga. Kao da su mi se snovi konačno ostvarili. Ali tada je nastavio da se bori sa infekcijama pluća jer se nisu pravilno razvile, što mi je slomilo srce. Čeznula sam za danom kada ću ga konačno moći odvesti kući, kako bismo svu ovu traumu ostavili iza sebe", ispričala je Lisa pa nastavila svoju tužnu ispovest:

"Iako to nikada nije postalo stvarnost, a tek treći put kada sam držala Horhea, on je preminuo. To je bio najgori bol koji se može zamisliti“ rekla je ova žena.

Sada je ponovo u blagoslovenom stanju i trebalo bi da se porodi na jesen foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Izgubiti ga u junu 2017, ali u pokušaju da pomogne drugim mamama sa gubitkom, ona deli svoju priču. Sada želi da širi poruku da postoji život nakon gubitka - posebno jer je sada ponovo trudna, sa drugom bebom koja treba da se rodi u oktobru 2024.

"Započela sam novi početak u životu koji mi je omogućio da konačno prihvatim njegovu smrt. Preselils sam se na selo sa svoja dva ljubimca i živim miran život, a da sam i dalje zauzeta. Snaga da ovo prebrodim podsetila me je da, bez obzira koliko stvari budu teške, morate samo da idete napred" rekla je ova hrabra žena.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

