Lekari su im rekli da je devojčici ostalo samo 4 meseca života: Usledile su brojne operacije, a onda su roditelji otkrili...

Devojčica kojoj su rekli da joj je ostalo samo četiri meseca života kada je bila beba, prkosila je svim izgledima i napreduje deceniju kasnije. Nisela Naude je rođena sa Klipel-Trenauejev sindrom (retko urođeno zdravstveno stanje u kojem se krvni sudovi i/ili limfni sudovi ne mogu pravilno formirati). Poremećaj može dovesti do malformacija vena i prekomernog rasta tkiva i kostiju.

U Niselinom slučaju, to je izazvalo izrasline veličine „teniske loptice“ na levoj strani njenog tela i deformitete na levoj ruci. Njeni roditelji, Madelain i Džejks dobili su srceparajuću vest da je malo verovatno da će zbog toga uspeti da preživi.

Ali 10 godina kasnije, nakon više od 20 operacija, hrabra mlada devojka napreduje.

„Ovo vam pokazuje šta može da uradi bezuslovna ljubav, potrebno vam je od četiri meseca do 10 godina“, rekla je Medelain

Život je bio izuzetno težak za Medelain i njenog supruga, i oni su zajedno doživeli mnoge teške trenutke. Usvojili su Niselu iz dečjeg doma u Kejptaunu kada je imala samo tri nedelje. Do danas je imala preko 21 operaciju, od kojih su neke trajale više od šest sati, prenosi Need To Knov.

Njen tretman je imao za cilj da ukloni njene izrasline, odvede njenu limfnu tečnost i ukloni zahvaćeno tkivo. Do danas, izrasline nastavljaju da bukte.

„Može da se probudi jednog jutra i jedan joj se pojavi na ruci ili grudima. Nisela je tako hrabra, ali ima dana kada joj to postane neodoljivo. Pre otprilike mesec ili dva počela je da postaje emotivna kada je morala da ide u bolnicu po ko zna koji put da joj vade krv. Takođe je morala da dobije injekciju u svaki prst, što je bilo veoma bolno. Bilo je apsolutno srceparajuće čuti njen vrisak", ispričala je majka ove hrabre devojčice.

Još 2020. godine, Nisela je trebalo da ukloni izrasline iz njenih limfnih čvorova i da ih testira na malignitet – iako se na sreću ispostavilo da su benigne. Ona je sada u četvrtom razredu škole sa strogom politikom borbe protiv maltretiranja što je bilo važno za porodicu, jer se Nisela borila da se oseća samosvesno da izgleda drugačije od svojih prijatelja.

„Svaka poseta bolnici je traumatično iskustvo, ali mi je odgajamo da ima samopouzdanja.Uvek joj govorimo koliko je posebna, koliko je lepa i pametna i kako će joj biti dobro jednog dana. Takođe joj kažemo da iako izgleda drugačije, svako je zapravo jedinstvena. Ne dozvoljava da je to sputava – nedavno je igrala na svom prvom fudbalskom meču i kaže da je provela vreme svog života. Niselino stanje je objašnjeno njenim drugovima iz razreda, a njihovim roditeljima su date beleške kako bi mogli da pomognu da objasne njeno stanje svojoj deci ako je potrebno. Njena budućnost je i dalje razlog za zabrinutost, i svesna je da će u takvom stanju biti do kraja života" kažu roditelji ove devojčice.

Klipel-Trenauejev sindrom nema lek, a simptomi i komplikacije se leče kako i kada se pojave. Krvarenje kao rezultat vaskularnih malformacija i problemi sa limfnim sistemom spadaju među ozbiljnija stanja povezana sa sindromom. Nisela se trenutno podvrgava novom tretmanu – mesečnim injekcijama skleroterapije za lečenje malformacija njenih krvnih sudova i limfnog sistema i za smanjenje izraslina i kontrolu njihovog širenja – što se pokazalo uspešnim. Njena mama je rekla:

„Za sada radi. Nisela nije imala nikakve izrasline u ubrizganim područjima i više ne krvari spontano. Ona takođe uzima hemo lekove, lekari vide da li će to pomoći da se suzbiju izrasline".

Nakon što je Nisela napuštena po rođenju, bila je postavljena na život u hraniteljskim i dečjim domovima dok se par nije zaljubio u nju.

Upoznali su je u kući prijateljice koja je bila hraniteljka. Par, koji oboje radi u Južnoafričkoj policijskoj službi, počeo je da se raspituje i socijalni radnici su uspeli da uđu u trag bebinoj majci preko društvenih medija. Potpisali su papire za usvajanje i nekoliko meseci kasnije, beba je bila njihova.

