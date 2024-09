"Dobio sam 1.000 evra od prodaje kola i kockao se tim novcem" Mladić iz Srbije dobio je 27.000 evra, a onda je usledila agonija

Jedna mladić iz Srbije upleo se u problem koji zaokupira sve više mladih kako na Balkanu, tako i širom sveta. Naime, nakon što je dobio novac od prodaje automobila, on ga je uložio na kocku. Kako nije bila mala svota u jednom trenutku razmišljao je i o samoubistvu. Međutim, novac je dobio ali sve to krije od roditelja.

Na trenutak dobio je ogroman novac koji krije foto: Shutterstock

"Pozdrav, pre par meseci prodao sam automobil i kockao se sa tim novcem, i bilo je ili da izvršim samoubistvo ako ga prokockam ili da se izvučem, i izvukao sam se...Još uvek se oporavljam od trauma i stresa koje mi je sve ovo donelo i odvikavam se od kocke i nisam se kockao već 2 meseca. Imam 19 godina i studiram, i od 1000 evra koje sam uzeo tako što sam prodao jedini auto koji sam imao, uzeo sam 27 hiljada evra i nikada ranije nisam imao toliko novca kod sebe", započeo je ispovest ovaj mladić.

Na kocki je dobio 27.000 evra foto: Profimedia

Kako je dalje dodao, sve je krio od roditelja koji ni ne naslućuju da je njihov sin došao kockom do pozamašne svote novca:

"Moji ne znaju za ovo, vratio sam auto i sve je kao pre... Želim da okrenem novu stranu i ne želim da ovaj novac trošim na neko uživanje i bahaćenje. Uplatio sam ratu fakulteta pošto nisam ba budzetu opravdavajući se mojima kako je to ušteđevina i ništa im nije bilo jasno... Želim da pokušam da ovaj novac investiram i da ga imam još više. Imate li neki predlog kako bih to mogao i šta bi mi bilo najpametnije?", upitao je on na Reditu.

Odgovori koje je dobio neće mu se mnogo svideti. Većina ga je savetovala da sve odmah ispriča roditeljima jer nije mala svota novca koju ima. Bilo je i onih koji su mu rekli da je imao ludu sreću, ali da sada mora da se urazumi.

"Pod broj jedan da skapiraš da si imao ludu sreću i da ne pokušaš više nikad da ponoviš. Ako ti dođu takve misli išamaraj se ili traži pomoć, reci nekom odmah pre nego sto uradiš da bi ti bilo glupo, stagod", glasio je jedan od komentara.

"Za početak ih daj nekome psihički stabilnom i odgovornom, pošto ti to definitivno nisi. Nek ti taj neko daje novac za lečenje i nek ga čuva dok se ti ne dozoveš pameti", glasio je drugi komentar.

