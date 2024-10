„Mislila sam da je to čudno, ali on je rekao da su igrali onlajn igrice pre nego što smo se mi i upoznali i da nije razgovarao sa njom dok smo bili zajedno. Bila sam pomalo sumnjičava da bi neko mogao da pošalje poruku, ali sam to prihvatila, iako sam njuškao na njenom fb/instau i videla da su mu se dopale sve njene slike, koje su prvenstveno bile selfi.”