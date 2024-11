- Otišla sam na rutinsku kontrolu dva dana pre termina. To je bio CTG, koji meri otkucaje bebinog srca. Beba se nije pomerala, odnosno nisu mogli da je pronađu. Iako se to desilo i ranije, pomislila sam da je to samo greška jer je sestra koja me pregledala bila mlada i bila na praksi. Niko mi nije rekao da postoji nešto loše, pa nisam ni pomislila na najgore - započela je Marija svoju priču.