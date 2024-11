"Bilo je to teško vreme, ali ono koje me je toliko naučilo o tome šta je zaista važno. Osećam više nego ikada da su male stvari u životu veze koje stvaramo i da nam je stalo uzeti jedno sa drugim - da li su velike stvari zaista'. Moram biti zahvalna i zbog čega moram biti uzbuđena, i to je hvala svima gore pomenutim. Puno ljubavi svima koji prolaze kroz lečenje raka ili podržavaju voljenu osobu kroz to. Vidimo se uskoro i još jednom hvala na lepim željama", poručila je voditeljka.