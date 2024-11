Vreme provedeno tu nateralo je Travisa da "potpuno" zaboravi svoju patnju, a otkrio je da je imao kontakt s dvema osobama.

Slušaj vest

Travis Šriv iznenada je pao u komu nakon što se srušio u svom domu. On je proveo nedelju i po dana u tom stanju i otkrio je šta je video i čuo tokom svog iskustva.

Radeći kao računovođa, Travis se ugojio tokom pandemije zbog svog užurbanog, neaktivnog stila života. Prema pisanju LADbible, nakon što je oboleo od koronavirusa, njegovo zdravlje se naglo pogoršalo i završio je u hitnoj pomoći.

Travis je silazio niz stepenice svog doma kako bi krenuo na pregled u bolnicu kada je počeo teško da diše. Nakon što je rekao supruzi da pozove hitnu pomoć, srušio se u hodniku.

Travis je za podkast "Prioritize Your Life" otkrio da se seća "malih delića" puta do bolnice, ali je ubrzo pao u komu. Rekao je da je bio "svestan više nego što bi on ikada želeo da bude" dok je bio u komi, te je verovao da medicinske sestre i doktore "nije bilo briga" za njega.

"Video sam medicinske sestre kako ulaze, bio sam ih vrlo svestan, ulazile su, a nisu htele da razgovaraju sa mnom, samo su me ignorisale i osetio sam da nešto opasno nije u redu", prisetio se.

Travis je rekao da se period od nedelju i po "činio kao tri meseca". "Bila je to najstrašnija stvar u mom životu, borio sam se da dišem. Borio sam se, i borio sam se i, borio sam se da dišem i došlo je do toga da sam osetio takvu iscrpljenost da sam se osećao kao da je to moj poslednji dah", ispričao je.

Imao je kontakt s dvema osobama

Travis se nakon toga našao "negde drugde". "Bilo je predivno, bilo je belo, bilo je čisto. Ono što mi je govorilo da to nije zemlja je to što je bilo tako čisto, sve je bilo jednostavno besprekorno čisto", dodao je.

Vreme provedeno tu nateralo je Travisa da "potpuno" zaboravi svoju patnju, a otkrio je da je imao kontakt s dvema osobama.

"Znao sam da su bile dve osobe, ne znam zašto sam znao da je bila još jedna osoba jer nisam video senu, nisam ništa čuo, samo sam znao da su bile dve", rekao je te je opisao ženu, za koju je osećao da je poznaje i voli, koja mu je rekla da će "sve biti u redu".

"Rekla mi je da je nekako intervenisala u moje ime, ne znam da li je to uradila kod mog lekara ili je molila Boga u moje ime, ne znam šta je to bilo, ali shvatio sam da je zapravo intervenisala u moje ime, jednostavno sam to znao."

Ubrzo nakon toga, Travis se vratio u svoje telo i rekao je da ima "poverenja" da je žena "našla izlaz" za njega.

"Poslednji put kada mi je prikazana slika, kao da mi nije bilo dozvoljeno da se u potpunosti setim te slike, ali tu je bila moja porodica i bilo je još par drugih osoba, i ona mi se obratila još jednom, ovo je bio moj jedini trenutak mira u bolnici, a ona je rekla: 'Sve će biti u redu, bićete opet zdravi', i u tome sam osećao nešto posebno", ispričao je.

Video: Klinička smrt mi je donela vidovitost