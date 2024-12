„Počeo sam da razmišljam o Bogu“, kako se prisećao tih trenutaka u bolnici, „rekavši: „Ako me izvučeš kroz ovaj događaj, promeniću se. Taj strah koji sam osetio u tom trenutku bio je neverovatno konkurentan“, rekao je Hernandez, „i počeo sam da se pitam: „Pa, šta ako je Bog stvaran?“

„Sve za šta verujem da je uništeno kada sam umro “, kaže Ernandez, koji sada ima skoro 70 godina. „Sve što sam verovao u nauku i sve to. To nije bio odgovor. Ne. Bilo je još nešto što je stvoreno.'

'Tip koji je bio sa mnom, moj partner, bio je više zabrinut da me ne udari strujom na vrhu, tako da je više bio zabrinut da pogleda gore i jednostavno je udario u drvo. Moje očekivanje kada sam umro bilo je da neću naići ni na šta i postati ništa“, priznao je bivši ateista, „sada počinjem da vidim stvari koje su zapanjujuće.“

I čim sam to rekao, ili pomislio, senka se samo pomerila“, nastavio je. „U mislima sam mogao da vidim njegovu ruku kako se dopire do mene, i samo je dodirnuo moj nožni prst.

Svetlost mu se učinila živom i ostavila mu je „neverovatan osećaj mira, spokoja i spokoja“. I ubrzo se čak ponovo povezao sa svojim pokojnim ocem. Otkrio je sebe kako leti iznad prelepog, zelenog pejzaža nalik Zemlji gde je saznao da će moći da bdi nad svojom decom iz ovog nebeskog duhovnog carstva. Ovaj vanzemaljski let završio se tako što je dotakao površinu kako bi bolje video čoveka ispod, blizu primorske uvale. Ta sudbonosna odluka o ovom carstvu omogućila mu je da se pomiri sa svojim preminulim ocem.

"Bilo je to još neverovatnije jer smo ja i moj otac imali veoma težak odnos", rekao je Hernandez pa dodao: "Imali smo mnogo sukoba i ne sećam se da sam ikada u životu rekao svom ocu: 'Volim te', ili on meni.' Ali sve se to promenilo kada su se ponovo sreli u ovom carstvu.