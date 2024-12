Takva sudbina zadesila je i Mileta Mrvalja (64) iz Sarajeva, nekadašnjeg beskućnika koji sada živi u Zagrebu i pomoću svog udruženja "Fajter" svim silama se trudi da pomogne svim beskućnicima, a svojevremeno je za medije otkrio kako dođe do toga da neko ostane bez krova nad glavom i pride se prisetio nekih od svojih najtežih iskustava .

"Ne zameram ženi što je donela takvu odluku. Nije obavezna sa mnom da živi među pacovima, nije dužna sa mnom da skuplja boce po kantama. Ona je zatražila svoj put i svoj život i to je to. Na kraju krajeva, to je moja galerija, ja sam podigao kredit. Ja sam napravio tu supu i ja sam je pojeo. Ne želim da teram nekoga da jede supu koju sam ja napravio," kazao je Mile.