Kad je upoznao svoju ženu bili su zaljubljeni jedno u drugo . Međutim, on je već na početku primetio da ona pogledima voli da zavodi i druge muškarce.

Otišla je, priseća se, i nije se vratila izvesno vreme . “Čim je došla, otišla je u kupatilo. Ništa nisam posumnjao jer sam mislio da mu je i žena kod kuće, međutim kasnije sam saznao da je u to vreme ona radila. Tada sam jednostavno znao da me prevarila s njim”, kaže gospodin Marko koji nikada ni na tren nije zaboravio taj životni udarac.

Sumnja ga je, piše nam, proganjala ceo život. “ Zbog dece nisam hteo da pravim probleme , ali me to jako povredilo. Ubrzo nakon toga odselili smo se iz grada na selo . Tu smo se družili s još jednim parom koji je imao malu decu. Kod njih je dolazio jedan njihov stariji rođak, a supruga je opet počela da odlazi tamo bez mene, ali s decom. Primetio sam da je na neki svoj način počela da se udvara tom rođaku.”

“Još mi je jednom prilikom rekla kako je taj njihov rođak dobar i fin te da je šteta što nije oženjen. Nisam siguran je li i s njim spavala. Volim svoju ženu iako znam da me varala i to me jako boli. Ne znam jesam li normalan što opraštam, dobro se slažemo u svim stvarima, ali ipak se osećam povređeno”, završava Marko svoju ispovest.