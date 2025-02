"Usvojena sam kada sam imala tri godine. Tačan trenutak kada su mi to rekli ne pamtim, jer sam oduvek znala . Već sa deset godina zamolila sam svoju usvojenu majku da mi pomogne u potrazi za biološkom majkom,” rekla je ona i dodala da je njena pomajka uvek bila tu za nju i pružala joj podršku.

"Ako je to nešto što će tebe usrećiti i dati ti odgovore koje tražiš, ja sam uz tebe," bile su njene reči upućene Alisiji.

"Kada sam joj rekla - Ja sam Alisa, odmah me je pozvala i ispričala sve nepravde koje je doživela . Za nju to nikada nije bila odluka, zato je tako očajnički pokušavala da nas pronađe . Bila je vrlo mlada i uradila je sve što je mogla kako bi nas zadržala, čak se vodio i sudski proces," rekla je Alisija i dodala da ju je majka povezala sa biološkim ocem.

"Kad sam ga prvi put čula, plakao je i nije mogao da veruje da sam to ja. Rekao mi je da je skoro izgubio nadu i da je mislio da nikada neće doživeti trenutak da me ponovo zagrli," kazala je ona pa izrazila svoje mišljenje o svemu.

"Godinama smo se međusobno tražili i ta neizvesnost je nanosila bol meni, mojoj majci i mojoj usvojenoj majci. Osećala sam veliki nedostatak koji sada, posle 20 godina, konačno popunjavam. Saznala sam da imam još dva brata, bake, deke i rođake, svi su me zvali i plakali od sreće," ispričala je Alisija pa svima koji su u istoj situaciji poručila jedno.

"Razumem strah i sumnje, ali uvek postoji nada da pronađete ruke koje će vas zagrliti i dati vam svu ljubav sveta. Godinama sam se pitala: ‘Da li me žele?’ i sada sam saznala da me ne samo žele, već su me i tražili i voleli sve ovo vreme. Ispunjenje ove praznine donelo mi je neizmernu sreću," zaključila je Alisija.