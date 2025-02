Dugogodišnji saradnik lista "The Sun", novinarka, urednica i profesionalna savetnica za roditeljstvo i partnerske odnose Sali Land takođe ima i svoj podkast "Dear Deidre" u kojem jednom nedeljno odvaja vreme da odgovori na pitanja čitalaca sa kojima vodi diskusije na određenu temu. Tokom jedne nedelje posebnu pažnju privuklo je pismo čitateljke koja je ispričala svoju priču o tome da je tek nakon smrti partnera saznala istinu o njegovom životu.

"Kada je moj dečko umro, mislila sam da mi se ceo svet srušio, ali ništa nije moglo da me spremi za sledeći udarac. Saznala sam da je imao suprugu i decu. Sada više nisam ni sigurna da sam ga poznavala. Više ne verujem ni onome što mi je govorio. Imam 41 godinu, a on je imao 46. Proveli smo dve godine zajedno. Upoznali smo se preko posla i mogu da kažem da je to bila ljubav na prvi pogled. Posle prvog razgovara sa njim znala sam da je jedinstven i veza se ubrzo posle toga desila.