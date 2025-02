Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Lifetime Television / Everett / Profimedia

Godine 2022. Šeri je zvanično uhapšena zbog davanja lažnih izjava federalnom službeniku za sprovođenje zakona i umešanosti u prevaru. Ubrzo nakon toga, Kit je podneo zahtev za razvod i starateljstvo nad njihovo dvoje dece. Od tada, Šeri je služila svoje vreme u zatvoru i na pola puta, dok je Kit obnovio svoj život i ispričao svoju stranu priče u dokumentarnom serijalu "Perfect Wife: The Mysterious Disappearance of Sherri Papini" koji je debitovao na televiziji na mreži. 30. januara u 22 časa.

„Ona se budi ujutru, obuče svoju decu, isplanira obroke za njih i njihove aktivnosti tokom dana. I ne samo to, ona je samo super žena", rekao je on tokom pojavljivanja 20/20.

Ništa nije izgledalo neobično ujutru 2. novembra 2016, na dan kada je nestala. Osvrćući se Kit je rekao da je video svoju ženu nešto pre 7 ujutru dok je odlazio na posao . Bio bi to poslednji put da ju je video više od 20 dana.

U to vreme, vlasti nisu bile sigurne da li je Šeri kidnapovana ili je dobrovoljno otišla. Jedno vreme, Kit se čak smatrao osumnjičenim, ali je pristao na poligrafsko testiranje, a njegovo ime je na kraju izbrisano. Usred sumnji, nastavio je da se pojavljuje u medijima, moleći moguće kidnapere da vrate Šeri kući.

Vlasti su pronašle Šeri vezanu, a kalifornijska patrola na autoputu pozvala je Kita da ga obavesti da je Šeri pronađena, a on je mogao da čuje njen glas prvi put za 22 dana.

„Prvi put sam video suprugu u bolničkom krevetu. Lice joj je bilo prekriveno modricama u rasponu od žutih do crnih zbog ponovljenih premlaćivanja. Most joj je slomljen“, napisao je Kit u izjavi do koje su došli PEOPLE. „Žigosana je i mogao sam da osetim kako joj se kraste podižu pod prstima.