Prijatelji su sumnjali u njega

Neki od Gabinih prijatelja rekli su da su primetili da nešto nije u redu između nje i Brajana pre nego što je njihovo putovanje završilo tragično. Jedna prijateljica je ispričala: "Osećala sam kao da nas neko posmatra dok se igramo, bilo je čudno, ali bio je stvarno ljubazan. Sećam se da sam došla kući i rekla svojoj mami. Pitala me kakav je on, a ja sam rekla: 'On je stvarno ljubazan, ali imam osećaj da nešto nije u redu s njim.'" Dodala je: "S vremenom je postajalo jasnije, imao je stvarno tamnu stranu."