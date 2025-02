Porodične tajne često su skrivene duboko ispod površine svakodnevnog života . Bez obzira na njihovu težinu, istina ponekad pronađe način da ispliva na videlo i to često na najneočekivanije načine pa tako verovatno nikada ne očekujete da ćete otkriti skrivenu istinu o svojoj porodici tokom sata istorije. No, upravo se to dogodilo dvoje učenika koji su svoju povezanost shvatili proučavajući Prvi svetski rat .

"U osnovnoj školi imali smo čas sećanja na Prvi svetski rat i pitali su nas je li neko imao rođake koji su se borili u to vreme. Moj prijatelj je doneo sliku svog čukundeda sa suprugom. Devojčica je takođe donela sliku svog čukundede sa suprugom. Učiteljica je rekla da izgledaju slično. Stavila ih je jednu do druge i izgledala je šokirano", napisao je korisnik. Zatim se ceo razred okupio da bi pogledao fotografije, a mnogi su došli do iste spoznaje. "Bio je to isti čovek koji je ima dve žene u tajnosti. Obe su bile privatno venčane. Bili su rođaci i nisu znali", objasnio je korisnik.