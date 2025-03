Međutim, kako kaže njen verenik, Džejk Vat, počela je da se oseća loše početkom 2025. Kada je dobila žuticu , on ju je hitno odvezao u bolnicu, navodi The Daili Mail. Vat je mislio da njena požutela koža, zajedno sa umorom i gubitkom apetita, ukazuje na to da ima upalu slepog creva - jer žutica može biti simptom stanja.

„Bila je to najgora moguća vest. To je veliki šok za sistem“, rekao je on, a piše People. „Plakala sam svaki dan od dijagnoze. Bio je to takav vrtlog.”