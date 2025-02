„Moramo paziti na zdravlje naših stopala, uključujući nokte na nogama, jer to može uticati na naše ukupno zdravlje i biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema“, rekao je za The Ekpress.

Na primer, srčane bolesti su uzrokovane masnim blokadama u krvnim sudovima koji snabdevaju srce - ali ove blokade se mogu pojaviti i na drugim mestima u telu. Kada krv i kiseonik nisu u stanju da pravilno teče kroz sudove i do i iz srca, rizik od srčanog i moždanog udara se dramatično povećava.

"Pošto su krvni sudovi unutar nožnih prstiju tako sićušni, ne treba dugo da se zapuše. To može dovesti do hladnih, utrnutih, bolnih ili otečenih stopala", kaže gospodin Viks.

To uključuje bolne bolove u nogama pri hodanju, koji obično nestaju nakon nekoliko minuta odmora.

„Bol može biti od blagog do jakog, i obično nestaje nakon nekoliko minuta kada odmarate noge“, rekao je gospodin Viks.

SVE VIŠE ŽENA IDE KOD LEKARA ZBOG IZLIVANJA NOKTIJU! Dovodi do BOLESTI i ozbiljnih DEFORMITETA: Većina manikirki nije edukovana!

Žena SVE VIŠE ŽENA IDE KOD LEKARA ZBOG IZLIVANJA NOKTIJU! Dovodi do BOLESTI i ozbiljnih DEFORMITETA: Većina manikirki nije edukovana!

Problemi sa stopalima takođe mogu biti znak dijabetesa tipa 2, stanja koje pogađa više od 5,8 miliona ljudi u Velikoj Britaniji. Neuobičajeno visok nivo šećera u krvi uzrokovan bolešću može oštetiti delikatne krvne sudove u stopalima, što dovodi do mnoštva problema. Obično, oštećenje krvnih sudova dovodi do uništenja nerava koji snabdevaju stopala, što znači da se oboleli bore da primete kada su povređeni - što dovodi do rana koje ne zarastaju.