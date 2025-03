"Sestre su ljupke i čine to najbolje što mogu za vas. Dobijate čaj, kafu, kekse, banane. Ali sada sam izgubila svu kosu. I neću da lažem, kao žena, to je užasno. To je tako velika čast za tebe tako da je zaista teško prihvatiti. Najteže je podneo moj najmlađi. Mislim da je to bio trenutak kada je shvatio da zaista imam rak.Trebalo mu je vremena da me pogleda. To mi je slomilo srce".