"Sa lumpektomijom, to bi bilo nekoliko dana nedržanja bebe, a sa mastektomijom bi to bili meseci nedržanja bebe. Tako da sam otišla na lumpektomiju", kaže ona, znajući da će možda morati na još operaciju kasnije. "Radije bih dojila i držala svoju bebu."

"Bilo je tako haotično jer ideš na sve ove sastanke i ne možeš da ga povedeš sa sobom. To je bio veliki stres jer svi rade. Pa koga zoveš?" kaže ona. "I imaš toliko sastanaka da možeš samo toliko puta da pitaš ljude da ti učine uslugu. To je bilo grubo."

"Svi me uvek pitaju: 'Kako si to uradio? Kako si to prošao?' Iskreno, ne znam kako sam to uradio. Samo spustiš glavu i uradiš to", kaže ona. "Radite ono što morate da uradite za svoju decu. I mislim da na kraju dana kada postoji volja, postoji i način, i morate verovati nauci"