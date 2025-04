„Pozvao me je na posao i rekao mi da je bolestan… i da mora da ode u hitnu pomoć“, prisetila se Iseler. „A ja sam rekla: ’Pa, zašto ne sačekaš, a ja ću ići sa tobom?‘ On je rekao: „Ne, nemam vremena da čekam.“

Iseler je rekla da je pozvala bolnice u tom području, ali da nije bilo traga da je on ikada bio tamo. Hoagland je nestao.

"Njegova četkica za zube je još uvek bila tu. Nije spakovao odeću. Bilo je hladno. Bilo je to u februaru. Nije uzeo kaput", rekla je Iseler.

"U početku mislite: 'OK, ovo neće dugo trajati. Vratiće se'", rekao je Metju Hoagland za "20/20".

"Ispitivali su me iznova i iznova. Mnogo su aludirali na mogućnost da je umešan u neku vrstu trgovine drogom, o čemu nisam imala pojma", rekla je Iseler.

„Pitao me je da li znam ko je Ričard Hogland, a ja sam rekla: 'Da, to je moj bivši muž'", rekla je Iseler. „Rekao je: 'Imamo ga u pritvoru'.

"Koristeći tu umrlicu, podnosi zahtev za izvod iz matične knjige rođenih. On koristi taj rodni list da dobije vozačku dozvolu. Kada dobije tu vozačku dozvolu, počinje da utvrđuje svoje ime kao Teri Simanski", rekao je Kardiljo za "20/20".

„Rekla je da uvek ima pitanja, ali on će uvek naći razlog ili objašnjenje“, rekao je Kardiljo.

„Očigledno je da je njihovih 20 godina braka bilo uništeno“, rekao je Kardiljo. "Sin je sišao. Bio je šokiran. To je još uvek bio njegov otac. To je njegova krv, ali to ime Simanski nije njegovo. Emocije koje su osećali bile su između ljutnje i tuge i čuda zašto."