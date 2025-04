Bele Barbu iz Rumunije ispričala je svoju potresnu životnu priču o tome kako su je po rođenju ukrali i prodali, a njenim roditeljima rekli da je umrla

Devojčica Bele Barbu je rođena u novembru 1994. godine u siromašnoj porodici u Rumuniji. Roditelji su joj se veoma obradovali po rođenju, ali ubrzo su im saopštene potresne vesti.

Naime, oni su tada porodici Barbu saopštili da je njihova ćerkica bolesna i da će je zadržati u bolnici na daljem lečenju, ali nisu precizirali šta tačno nije u redu sa devojčicom. Ubrzo su im rekli da je njihova ćerkica umrla.

Ovako je izledao susret sa porodicom:

Ukradena beba

Bele je zapravo kidnapovana i odvedena u sirotište za trgovinu ljudima gde je plaćena velika suma novca za njeno usvajanje u Americi.

Tokom života počele su da joj se javljaju sumnje dok je gledala svoje roditelje. Oni su bili plavokosi, a ona ne. Ten im se razlikovao i osećala je da tu nešto ne štima. Imala je osam godina kada su joj roditelji rekli da je usvojena.

- Odrastajući u Americi, nisam izgledala nimalo kao moji plavokosi roditelji. Ali kad sam imala osam godina objasnili su mi da su me usvojili kao malu bebu, to je bio ogroman šok. Rekli su da se prezivam Barbu, da sam rođena u Rumuniji i da me roditelji nisu želeli. Zbunjena i posramljena, skrivala sam to od svih, ali bol nikad nije nestala - ispričala je ova devojka:

- Doslovno su me oteli od roditelja i učili potpuno drugačijem životu. Još uvek ne znam kako da zahvalim Gospodu što nas je okupio. Kako je to uspeo? Bilo je to čudo ... U mojoj priči nema ništa savršeno, ali ipak, ona se tako savršeno spojila. Nikada u životu nisam zaplakala više nego sada kada sam prošla kroz ovo putovanje - rekla je Bele.

Okupljanje porodice

Bele Barbu Foto: Printscreen/Youtube

Ona je uspela da se poveže sa svojom biološkom porodicom, ali taj put nije bio nimalo lak niti brz. Posle 25 godina, konačno se ponovo okupila sa svojom biološkim roditeljima gde je bilo mnogo suza. Bele koja sada živi u okrugu Vašington, u državi Juta, prijatelji su podstakli da uradi DNK test koji je njene korene pronašao u Indiji, Izraelu i delovima Evrope.

Jedna od njenih prijateljica, koja je takođe usvojena iz Rumunije, podelila je rezultate u Fejsbuk grupi koja je osnovana da pomogne usvojenoj rumunskoj deci da pronađu članove porodice. Grupa je do sada imala više od 500 uspešnih priča i trebalo im je samo 48 sati da pronađu Beleinu biološku porodicu.

Tada je odlučila da stupi u kontakt sa Operacijom podzemne železnice - neprofitnom organizacijom koja pomaže spajanju žrtava trgovine decom sa njihovim biloškim roditeljima. Uspostavljen je kontakt sa istražiteljem u Rumuniji koji je uspeo da potvrdi podudaranje DNK između Bele i njene porodice. Tek tada je otkrila pravu priču o tome zašto su se razdvojili na rođenju. Bele je otputovala u Italiju, zajedno sa osnivačem organizacije Timom Balardom, na ponovno okupljanje.

- Tada sam, u julu 2019. godine, naišla na Fejsbuk grupu koja pomaže usvojenim Rumunima da pronađu svoju porodicu. Nervozno sam objavila svoje godine i prezime i bila šokirana kada su mi odmah stigli neki odgovori. Sara, žena koja je vodila grupu, prepoznala je moje retko prezime, a samo 48 sati kasnije, putem društvenih mreža našla je mog brata Moisea (20) - priča i nastavlja:

Bele Barbu sa porodicom Foto: Printscreen/Youtube

- Sara je prevodila naše poruke i ubrzo sam saznala da imam još sestru Simonu (33) i brata Floriana (29). Tada sam saznala da moja biološka majka Margari i otac Zambila sada žive u blizini Rima. Zavrtelo mi se u glavi od toliko informacija. Tri nedelje kasnije, čula sam telefonom se sa svojom porodicom. Kad sam čula majku uz pomoć prevodioca, počela sam da plačem, a uskoro su svi brisali suze.

Stalno je ponavljala kako joj je žao, da su pokušali da me pronađu i da su se molili svaki dan. Tek nakon toga, kad su mi preveli njene reči, shvatila sam. Moja porodica je bila veoma siromašna kad je mama zatrudnela. Živeli su u šatorima i zidali cigle za novac, to je bio neverovatno naporan posao. Ali, novca je nestalo, a nakon godinu dana nisu više znali gde da me traže.

Dok sam u svojoj glavi obrađivala pristigle informacije, jedva sam disala, bol mojih roditelja bila je nezamisliva. Moji prijatelji su bili u šoku kada sam im ispričala, jer sam uvek malo pričala o svom privatnom životu. Dok su odlazili iz porodilišta, medicinska sestra je potrčala za njima kako bi im rekla istinu, da su me odveli i prodali. Moji roditelji su poslednji novac koji su imali dali za benzin, obišli svako sirotište u pokušaju da me pronađu.

Trenutak je uhvaćen kamerom dok je Bele nervozno ušla u dvorište gde se okupila njena rumunska porodica. Njena majka je briznula u plač. I Bele je počela da plače i nežno miluje majku po leđima. Zatim se upoznala sa svojim biološkim ocem koji je čvrsto privukao u zagrljaj. Bele se zatim okrenula i obratila grupi.

- Mnogo toga želim da kažem i želim da vas upoznam sa svojim prijateljima i porodicom - govorila je kroz suze.

Porodica je veoma emotivno podnela ovaj susret koji je na sve njih ima velikog uticaja i promenio im živote.

