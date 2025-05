- Videla sam da izgledam drugačije od svoje braće i sestara. Imala sam kratku kovrdžavu kosu, dok je njihova kosa bila ravna. Njihova koža je bila svetlije boje, dok je moja bila tamnija. Ali istina je izašla na videlo kada sam imala osam godina. U to vreme bila sam strastveni čitalac, kao i moj otac. Jednog dana sam upala u njegovu sobu gde je držao knjige jer sam volela da čitam - započela je ona svoju ispovest i dodala da je pored očevog radnog stola videla fasciklu sa njenim imenom i nije odolela da je ne otvori.

- Obećale smo da ćemo ćutati jer smo se plašile očeve kazne. Dve godine kasnije, 1971. godine, on umro je od raka u 47. godini, ne znajući da ja znam istinu - ispričala je i dodala da se sve saznala u njenoj 16. godini kada ju je majka odvela lekaru na pregled zbog osipa na licu. Tada je lekar pitao njenu majku za istoriju bolesti i da li je neko u porodici imao lupus ili druga autoimuna oboljenja, a onda ju je majka zamolila da izađe iz ordinacije.

- Tada je mama oklevala, pogledala me je i zamolila me da napustim sobu. Ali ja sam se okrenula i rekla konsultantu: "Niko ne zna jer sam pronađena napuštena pored puta, a usvojena sam". Nikada neću zaboraviti izraz potpunog šoka na maminom licu. Tek oko 10 meseci kasnije smo o tome lepo razgovarale – dijagnostikovan mi je lupus i to je bilo prioritet. Rekla sam mami kako sam otišla u radnu sobu kada sam imala osam godina. Izgledala je slomljeno. Nije shvatala kakvu sam tešku tajnu nosila sa sobom svih tih godina. Tada mi je ispričala priču o tome kako sam usvojena. Lokalne novine objavile su priču da je pronađena napuštena devojčica i odvedena u bolnicu. Niko nije znao ko su mi biološki majka i otac - kazala je.