Verovali su da će nakon smaka sveta upravo oni imati zadatak da edukuju preživele. Deca su bila ubeđena da im je En majka. Učila ih je da izbegavaju kontakte sa spoljnim svetom i ponavljaju mantru: „Nema me, ne vidim, ne čujem.“

Tokom dve decenije, koliko je postojao kult "Porodica", ciljano su regrutovali ljude iz najranjivijih društvenih grupa, uključujući one koji su živeli na margini i pacijente privatne psihijatrijske bolnice koje su drogirali LSD-om i podvrgavali elektrošokovima. Usvajanja su bila nelegalna, "po preporuci", a istraga je utvrdila da je većina dokumenata bila falsifikovana.

Deca su odrastala u strogo kontrolisanom okruženju, potpuno izolovana od spoljnog sveta. Za to vreme, na imanju daleko od civilizacije odvijale su se užasne stvari. Batine, mentalne igre i drogiranje bili su svakodnevica. Benu se u sećanje urezala specijalna metoda mučenja koja se zove waterboarding, simulacija davljenja.

"Držali bi nam glave u kanti punoj vode dok ne dođemo do tačke gušenja. Na trenutak bi nam podigli glavu da udahnemo, a onda nas ponovo potapali. Stvarali su nam noćne more."

Tada su počele da izlaze na videlo šokantne istine. En nije bila njegova majka – to je bila jedna od "tetkica", žena po imenu Džoj. Ostala deca nisu mu bila braća i sestre – neka su bila deca sledbenika, druga siročad koju je En usvojila. M islio je da ima 14 godina, a zapravo je imao 15. Ništa od onoga u šta je verovao nije bilo istinito.

Mučio se s depresijom i mislima o samoubistvu, sve dok tokom putovanja po centralnoj Australiji 1988. nije zaplakao . Učiteljica mu je tada rekla: "Moraš naučiti da im se približiš. Oni to žele, ali to je tvoj posao." Uzeo je njen savet k srcu.

"Obećala je En da neće imati kontakt sa mnom. To ne znači da nije marila ili da nije želela da imamo odnos", kaže Ben.

Godine 2012. Džoj ga je pitala da li želi da je prati u posetu En, koja je tada bila dementna u staračkom domu. Pristao je – iz znatiželje. Iako je toplo dočekala Džoj, En njega nije prepoznala. To je bio njihov poslednji susret. Umrla je u 98. godini, nikada ne priznajući krivicu.

" Kreirala je laž koja je uništila živote, a za to se nikada nije pokajala ", rekao je Ben.

Danas se smatra jednim od onih koji su uspeli da se izbore s traumama. Ima porodicu, stabilan posao i veru u budućnost. Pokrenuo je veb stranicu Rescue the Family, s ciljem edukacije o sektama, totalitarnim zajednicama i važnosti slobodne volje. Piše i knjigu Life Behind the Wire, u kojoj opisuje opasnosti kultova i posledice takvog života.