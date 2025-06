On je takođe otkrio da ga je od 14. do 27. godine seksualno zlostavljao rođak; to je, uostalom, bio razlog zbog kog je pošto-poto želeo da napusti svoj dom, jer nije imao zaštitu najbližih.

Biti rođen kao devojčica, a celog života se osećati zarobljeno u sopstvenom telu znaju samo oni koji su se suočili sa ovom vrstom patnje. O tome svedoči Angelos iz Volosa, koji je podelio svoju bolnu priču o traumama i poniženjima koje je trpeo sve dok nije odlučio da prođe tranziciju i postane muškarac.

Angelos ima 30 godina, majku, očuha, dvojicu braće, mlađu sestru i tešku životnu priču. Rođen je kao devojčica, a kako tvrdi, od malih nogu se osećao kao muškarac. O proces tranzicije pola i tome koliki je razdor to napravilo u njegovoj porodici govorio je pre godinu dana. Angelos živi pod teretom osude najbližih, onih koji bi trebalo da mu budu podrška u svemu i uteha u najtežim trenucima. Ipak, nije tako; zapravo je potpuno suprotno. U porodičnoj kući Angelos je 13 godina bio žrtva silovanja, što ga je učvrstilo u nameri da promeni pol.

Foto: Printscreen/ YouTube/ StarTvGreece

"Kad sam doneo odluku o tranziciji pola, to je izazvalo ekstremne reakcije u mojoj porodici. Majka mi je govorila da nosim ženstveniju odeću i da se slikam izazovnije. U školi su me maltretirali i rekli mi da me niko neće voleti zbog onoga što jesam", ispričao je Angelos za grčku TV Star.

"Braća kažu da sam bruka i sramota porodice"

On je takođe otkrio da ga je od 14. do 27. godine seksualno zlostavljao rođak; to je, uostalom, bio razlog zbog kog je pošto-poto želeo da napusti svoj dom, jer nije imao zaštitu najbližih.

"Mlađa sestra me je prihvatila, ali druga dva brata veruju da sam ja najveća bruka i sramota porodice", kaže drhtavim glasom i dodaje:

"Moja majka i ja smo u početku prekinuli kontakt. Ostao sam u kontaktu sa očuhom koji je bio homofobičan. Poslednjih meseci majka pokušava da prihvati moju odluku da postanem muškarac."

Foto: Printscreen/ YouTube/ StarTvGreece

"Konstantin je moj anđeo čuvar"

Ključnu ulogu u njegovom životu, kako je rekao, odigrao je njegov poznanik.

"Imao sam 26 godina kad sam upoznao Konstantina, mog anđela čuvara koji me je naterao da napustim dom. Kad sam mu rekao da želim rodnu tranziciju, njegovi roditelji su mi finansijski pomogli da to uradim, prihvatili su me i ujedno su prihvatili naš izbor", navodi Angelos.

Kaže da se nikada nije dobro osećao u ženskom telu, niti je sebe doživljavao kao žensko. Za razliku od drugih tinejdžerki, nije se osećao lagodno kad bi se pogledao u ogledalo, niti je želeo da to radi.

"Kad sam krenuo u srednju školu promenio sam svoj stil oblačenja, nisam imao prijatelje, čak sam i od nastavnika čuo 'oblači se ženstvenije', 'pokušaj da budeš kao druge devojke'", nastavio je Angelos i dodao:

"Uvek sam zamišljao kako imam bradu, kako nosim klasično muško odelo, kako sam na plaži u muškom kupaćem. Mnogo puta sam razmišljao o samoubistvu: s jedne strane pokušavaju da vas promene, a s druge strane imate tu osobu koja vas zlostavlja i to ne možete nikome da kažete... O doktorima da ne pričam... Jedan od njih bio je toliko veliki homofob da mi je bacio medicinsku dokumentaciju u lice!"

Silovatelj je prošao nekažnjeno

Govoreći o rodnoj tranziciji, opisao je da ceo proces "počinje sa psihijatrom koji vam može dati papir da ste transrodni".

"Onda započnete neke testove, a zatim uzimate doživotnu hormonsku terapiju koja je u dva oblika - kao gel ili kao injekcija; ja dobijam injekcije. Uradio sam i mastektomiju", navodi Angelos.

Iako njegov život sada počinje da liči na ono što je oduvek želeo - da bude prihvaćen kao muškarac i da ga svi tako tretiraju, u njegovoj duši ostalo je mnogo nezaceljenih rana. Ona najdublja napravljena je u porodici. Osoba koja ga je zlostavljala činila je to, kaže Angelos, da bi ga "naučila kako treba da se ponaša kao žensko". Tužio ga je, ali je zbog silnih verbalnih sukoba, ucena i pretnji Angelos morao da povuče tužbu. Ne želi da otkrije o kome je reč, ali nagoveštava da se radi o osobi iz porodice. Otud je i bio rešen da stvori novu, onu u kojoj će biti voljen i u kojoj će ga svi razumeti i prihvatiti.

(Kurir.rs/ Blic žena)

