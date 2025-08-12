Baka Slava se nikad nije udala za ljubav svog života zbog njenog oca

Život bake Slave (91) govori o vremenu kada mladi nisu imali toliku slobodu da se suprotstave svojim roditeljima. Baš iz tih razloga nikada se nije udala za ljubav svog života.

Otac joj zabranio da se uda za voljenog

Kako je i sama ispričala, Slava je u mladosti bila izuzetno lepa devojka i ludo zaljubljena u svog komšiju, ali za njihovu ljubav njen otac nije hteo da čuje ni pod tačkom razno.

- Momak kojeg sam volela imao je strica koji se nikada nije ženio, bio pravi lola, išao po selu i pio, nije bio omiljeni čestitim porodicama. Kad je tata saznao da se ja zabavljam sa njegovim bratancem Sretom, kaže - otkači se od njega ili ću te zaklati, neće mi taj šarlatan biti prijatelj. Zato se nisam ni udala za njega - započela je svoju priču Slava i dodala da je imala dozvolu da se zabavlja sa kim želi, ali da je vezu i brak morao da aminuje otac.

Međutim, Slava je ipak našla dobrog muža i na tome je zahvalna.

- Kad je kupio veliku zemlju i imanje komšijama je bilo krivo. Pitali su se odakle njemu tolike pare. Nije im bilo jasno. Ali je moj muž bio čestit i vredan - ponosno tvrdi baka Slava koja je sa suprugom imala skladan brak, koji se danas retko sreće.

Kako je dalje navela u ispovesti za "Produkcija Centar", njen muž vredno je radio, obezbeđivao nju i decu i bio izuzetno cenjen u selu. Imuna na rad ni Slava nije bila, pa je od malena naučena da zasuče rukave za sve što je potrebno.

Cepala je balvane još kao devojčica

- Od malena sam naučila da radim. Sećam se, sekla sam balvane još kao devojčica. Bilo je teško, ali nikada nisam posustala. Sama sam sebi šila odeću, borila se da imam ono što mi je potrebno. Nismo imali mnogo, ali smo bili naučeni da se oslonimo na svoje ruke i da poštujemo ono što zaradimo - iskrena je baka Slava koju je otac kao mladu naterao da radi na železnici što joj je teško palo.

Kako je i sama ispričala, prvobitno je na pruzi Sarajevo - Šamac trebala da radi njena sestra ali otac je ipak odlučio suprotno.

- Nemoj nju, devojka je, treba da se uda. Poslaćemo Slavu - kaže da je otac tako odlučio uprkos tome što su ga prijatelji i komšije odvraćali od te ideje. Međutim, njen otac nije posustao, a Slava se nije bunila.

Zahvalna na svemu

Danas, u svojoj devedesetoj godini, Slava je i dalje skromna i zahvalna i kaže da ima sve što joj je potrebno - njeni sinovi su tu za nju i donose joj sve što iska.

- Bog mi je dao troje divne dece, zahvalna sam mu na tome, ja nemam neko materijalno bogatstvo ali se ne žalim. Svašta je stalo u moju 91 godinu - zaključila je baka Slava puna zahvalnosti.

