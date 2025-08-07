Slušaj vest

Brat Ejmi Bredli, devojke koja je nestala sa kruzera pre 27 godina, izneo je potresne tvrdnje o onome što veruje da joj se dogodilo. Gostujući u emisiji This Morning zajedno sa majkom, Bred Bredli je izjavio da je njegova sestra najverovatnije bila meta otmice i da je prodana u lanac seksualne eksploatacije.

Ejmi je nestala 1998. godine dok je bila na porodičnom putovanju kruzerom, a njena sudbina do danas ostaje nepoznata. Iako su se godinama pojavljivale moguće dojave i viđenja, nijedna nije dovela do konačnog odgovora.

Netflix dokumentarac probudio nove nade i stare rane

Zahvaljujući novom dokumentarcu Amy Bradley Is Missing, koji je objavljen 16. jula na Netflixu, slučaj je ponovo dobio pažnju javnosti. Otvorena su nova pitanja i teorije, a porodica je ponovo dobila hiljade poruka, saveta i podrške iz celog sveta.

– Od kada je dokumentarac objavljen, dobili smo hiljade informacija, molitvi, ljubavi i raznih pretpostavki – rekao je Bred u razgovoru sa voditeljima Emom Vilis i Džoelom Dometom. – Verujemo da je Ejmi bila ciljano praćena, oteta i uklonjena sa broda. Mislimo da je završila u nekoj vrsti lanca seksualne trgovine.

Bred je naglasio da porodica nikada nije poverovala da je Ejmi sama pala ili skočila sa balkona, jer ju je visina veoma plašila.

Porodica veruje da neko zna istinu

– Potreban nam je taj jedan poziv koji će otvoriti slučaj. Iskreno, verujemo da postoji više ljudi koji znaju istinu, ali čekamo da se jedan od njih oglasi – rekao je Bred.

Ipak, izloženost u dokumentarcu nije donela samo podršku. Porodica se suočila i s negativnim komentarima i okrutnim kritikama na društvenim mrežama. Bred je otkrio da je dokumentarac posebno teško pao njihovoj majci:

– Tada nije bilo mobilnih telefona, interneta, društvenih mreža. Ništa od toga. Danas je drugačije. Serija je bila emocionalno iscrpljujuća za mamu, a i tati je sve to jako teško.

Porodica se i dalje nada odgovoru. Dvadeset sedam godina kasnije, i dalje veruju da je Ejmi negde – živa.

