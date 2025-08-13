Slušaj vest

Marlene je otkrila da je simptome raka imala više od godinu dana, ali ih je zanemarivala, pripisujući ih tugovanju zbog nedavnog gubitka oca. Kasnije joj je dijagnostikovan četvrti stadijum Hodžkinovog limfoma, retkog raka koji pogađa limfni sistem — mrežu sudova i žlezda u telu.

Na svom TikTok profilu @marlycrocket Marlene je otvoreno govorila o svom iskustvu i apelovala na pratioce da nikada ne ignorišu simptome, već da ih uvek provere kod lekara.

Simptomi koje je imala

Marlene je priznala da simptome nije ozbiljno uzimala u obzir. Navela je četiri glavna simptoma:

Neobjašnjiv gubitak težine , iako nije menjala ishranu.

, iako nije menjala ishranu. Noćno znojenje, buđenje potpuno “prelivena znojem” bez jasnog razloga. Ova dva simptoma je povezivala sa anksioznošću zbog smrti oca.

Ova dva simptoma je povezivala sa anksioznošću zbog smrti oca. Nadraženu kožu koja ju je svrbela do krvarenja, ali je koristila kreme pa nije obraćala mnogo pažnje na ovaj simptom. Šta znači stadijum 4 Hodžkinovog limfoma?

Prema Cancer Research UK, stadijum 4 znači da je limfom prisutan u limfnim čvorovima i na jednom ili više mesta van limfnog sistema, piše Daily Mail.

Najčešći znak bolesti je bezbolno oticanje jednog ili više limfnih čvorova, najčešće na vratu, ispod pazuha ili u preponama.

Ostali simptomi na koje treba obratiti pažnju: Jako znojenje, posebno noću

Povišena temperatura koja dolazi i odlazi bez očiglednog razloga, često noću

Brzi gubitak težine uprkos dobrom apetitu

Neprestani svrab kože, koji se pogoršava nakon konzumiranja alkohola

Konstantan kašalj ili otežano disanje

Bol u stomaku ili otečeni limfni čvorovi posle alkohola Važno je napomenuti da ovi simptomi mogu biti posledica različitih zdravstvenih problema i ne znače nužno da osoba ima rak. Ipak, ukoliko primetite bilo koji od njih, obavezno se obratite svom lekaru.

