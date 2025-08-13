Slušaj vest

Marlene je otkrila da je simptome raka imala više od godinu dana, ali ih je zanemarivala, pripisujući ih tugovanju zbog nedavnog gubitka oca. Kasnije joj je dijagnostikovan četvrti stadijum Hodžkinovog limfoma, retkog raka koji pogađa limfni sistem — mrežu sudova i žlezda u telu.

Na svom TikTok profilu @marlycrocket Marlene je otvoreno govorila o svom iskustvu i apelovala na pratioce da nikada ne ignorišu simptome, već da ih uvek provere kod lekara.

Simptomi koje je imala

Marlene je priznala da simptome nije ozbiljno uzimala u obzir. Navela je četiri glavna simptoma:

Pogledajte u galeriji kako izgleda Marlen pre i nakon dijagnoze, kao i kako se bori sa osmehom na licu:

Marlen boluje od raka Foto: printscreen/tiktok/@marlycrocket

  • Neobjašnjiv gubitak težine, iako nije menjala ishranu.
  • Noćno znojenje, buđenje potpuno “prelivena znojem” bez jasnog razloga. Ova dva simptoma je povezivala sa anksioznošću zbog smrti oca.
  • Nadraženu kožu koja ju je svrbela do krvarenja, ali je koristila kreme pa nije obraćala mnogo pažnje na ovaj simptom.

Šta znači stadijum 4 Hodžkinovog limfoma?

Prema Cancer Research UK, stadijum 4 znači da je limfom prisutan u limfnim čvorovima i na jednom ili više mesta van limfnog sistema, piše Daily Mail.

Najčešći znak bolesti je bezbolno oticanje jednog ili više limfnih čvorova, najčešće na vratu, ispod pazuha ili u preponama.

Marlen u bolnici ne gubi pozitivnost i pravi cveće o lego kocki
Marlen u bolnici ne gubi pozitivnost i pravi cveće o lego kocki Foto: printscreen/tiktok/@marlycrocket

Ostali simptomi na koje treba obratiti pažnju:

  • Jako znojenje, posebno noću
  • Povišena temperatura koja dolazi i odlazi bez očiglednog razloga, često noću
  • Brzi gubitak težine uprkos dobrom apetitu
  • Neprestani svrab kože, koji se pogoršava nakon konzumiranja alkohola
  • Konstantan kašalj ili otežano disanje
  • Bol u stomaku ili otečeni limfni čvorovi posle alkohola

Važno je napomenuti da ovi simptomi mogu biti posledica različitih zdravstvenih problema i ne znače nužno da osoba ima rak. Ipak, ukoliko primetite bilo koji od njih, obavezno se obratite svom lekaru.

Ne propustiteŽivot"Doktori su mi rekli da sam premlada da imam rak sa 24 godine" Ubrzo se proširio na mozak i pluća, ne odbacujte simptome koje vam telo šalje
alis grejs
ŽivotU 40. godini su mi otrkili tumor na mozgu: Živeo sam zdravo, a ovo je neobičan simptom koji sam ignorisao
Sam Surijakumar, muzičar iz Londona koji je otkrio tumor na mozgu nakon epileptičnog napada
Život"Kad sam ovo video znao sam da je rak" Muškarac (31) ignorisao važan simptom opake bolesti koja je sve češća kod mladih
Kris Kirt dobio rak debelog creva u 31. godini
ŽivotKad sam videla nokte, odmah sam otrčala kod doktora i saznala da imam rak: Na ovaj detalj skoro niko ne obraća pažnju
Loren Kolč otkrila rak zbog linije na noktu

 Bonus video: Ovi gel lakovi su kancerogeni

Ovi gel lakovi su kancerogeni i mogu izazvati ozbiljne posledice! Dermatolog na Kurir televiziji otkriva: UV lampe prave promene na koži - evo šta treba uraditi Izvor: Kurir televizija