Nesvakidašnji slučaj je zabeležen u Nacionalnoj bolnici Muhimbili, u Tanzaniji, gde se pojavio neimenovani muškarac, star 44 godine. On se požalio da mu ispod desne bradavice stalno curi gnoj, ali da ne oseća bol, niti da otežano diše. Njegovo zdravstveno stanje je delovalo stabilno, a lekari su naložili detaljnu pretragu.

Rendgen sve otkrio

Ubrzo, rendgen je otkrio šokantnu stvar - sečivo noža koje je ušlo kroz desnu lopaticu, zaobišlo vitalne organe i ostalo u mesu!

operacija Foto: Shutterstock

Tek kada je saznao rezultate, muškarac se prisetio “nasilne svađe” pre osam godina, kada je zadobio više posekotina po licu, leđima, grudima i stomaku.

Rane su u međuvremenu zarasle, a on nije ništa sumnjao do pojave gnoja, prenosi Mirror.

Prava medicinska retkost

Pacijent je završio na operacionom stolu, a lekari su pažljivo uklonili sečivo, kao i gnoj prouzrokovan odumiranjem tkiva.

Proveo je dan na intenzivnoj nezi, pa još deset dana na odeljenju, dok se nije u potpunosti oporavio.

Bizaran slučaj je dokumentovan u stručnom časopisu “Journal of Surgical Case Reports”, dok lekari ističu da je reč o pravoj medicinskoj retkosti.

