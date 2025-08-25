Slušaj vest

Hronični umor sindrom je koji je sve učestaliji u današnjici. Osobe koje pate od ovog sinforma sprečeni su da obavljaju svoje uobičajene aktivnosti, a neke ljude može doslovno "zarobiti“ u krevetu.

O tome koliko hronični umor može da nanese štetu normalnom funkcionisanju osobe svedoči i priča Ine Ignjatović iz Ćuprije.Umor, bol u mišićima, neprijatnost u zagušljivim prostorijama, manjak energije. To su bili simptomi sa kojima je Ina živela pet godina.

Ispovest

Otvoreno je govorila o svojoj borbi gostujući u jednoj emisiji. Kako je otkrila godinama se borila sa simptomima koje gotovo svako od nas u jednom momentu oseća.

Foto: Printscreen/TV Prva

- Prvi simptomi bili su varijacije krvnog pritiska, bio je visok, imala sam i temperature koje su trajale po tri meseca, pa šest meseci, 37,2 bez prestanka. Česte infekcije, bolove u mišićima, zglobovima, umor koji ne prolazi.

Stalno sam bila u začaranom krugu jer sam išla kod lekara, slali me od specijaliste do specijaliste, sumnjali su da postoji bolest ali ne nađu ništa konkretno. Onda me vrate kući i kažu, nije ti ništa, idi odmori se - rekla je Ina, koja je postala predsednica Udruženja pacijenata sa hroničnim umorom.

Sve analize su rekle da je Ina zdrava, međutim ona se i dalje borila sa hroničnim umorom.

- Parametri i analize su bile u redu, samo su virusne infekcije bile hronične, antitela sam imala na skoro deset virusa, a za šest su nivoi IgG antitela bili na abnormalno visokom nivou.

Otkriveno je da su to sve infekcije koje sam preležala u najranijem detinjstvu, ali titar ne bi smeo da ostaje visok već da opada vremenom, tako su shvatili da nešto nije u redu ali nisu znali šta je.

Otkrila je i kako je izgledao njen dan, ali i kako su se ljudi u okolini nosili sa njenim stanjem.

Simptomi hroničnog umora – iscrpljenost i bolovi u mišićima Foto: Printscreen YouTube

- Stalno sam bila umorna,to je bio umor koji ne prolazi kada odspavate.Nisam mogla da odem 200 metara od kuće. Nisam mogla da uđem u poštu, smetale su mi zagušljive prostorije u kojima ima puno ljudi. Non-stop mi se spavalo, nemam energije, deca su još bila mala a meni jako teško. Kad idete kod lekara i ne otkrijete ništa, onda i drugi pomisle da vam nije ništa - ispričala je ona tad i dodala:

- Srećom, moji ukućani su imali razumevanja, ali šira okolina nije shvatala moje stanje. Normalno je da postoji i strah, kad ne znate šta vam je. Pitate se da nije nešto psihički, ali ja odem sama kod psihijatra, ne nađe ni on ništa, a meni i dalje nije dobro.

Nakon pet godina rešenje

Rešenje joj je ponudila prijateljica, koja je na televiziji gledala gostovanje dr Branka Milovanovića, kardiologa i stručnjaka za hronični umor. Ina mu se odmah obratila i dobila je odgovor nakon pet godina.

- Mogu slobodno da kažem da nemam ni deset odsto onih simptoma koje sam imala ranije. Ja imam bol u mišićima i zglobovima kada se menja vreme, ali to je trenutno, i to lako prevaziđem. Ali moram da imam energiju da mogu da ustanem ujutru i radim svoj posao, to je najbitnije - napomenula je Ina i otkrila šta je bio njen spas:

Ina Ignjatović Foto: Printscreen/TV Prva

- Meni je spas bio da mi neko konačno kaže šta mi je. Kada neko konačno pominje simptome za koje mi ranije nisu verovali da ih uopšte imam. Bila sam u pozitivnom šoku kada sam dobila konačno dijagnozu, bila sam srećna, laknulo mi je. Vremenom, terapija koju pijem mi je pomogla, počeli su da se gube simptomi, onda mi je trebalo da se priviknem da ih nema. Čovek kada godinama živi sa tim simptomima, negde u pozadini postoji i strah da će se oni vratiti.

