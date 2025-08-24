Slušaj vest

Hrvatski putni bloger Kristijan Iličić raznežio je javnost objavom da je postao staratelj devojčice Melke iz Etiopije.

Na svom Fejsbuk profilu podelio je dirljive detalje ove emotivne priče, koja je ubrzo osvojila srca njegovih pratilaca.

- Hteo bih s vama podeliti predivan trenutak u životu Melke, devojčice iz Etiopije koju sam tetovirao na svojoj ruci. Kako sam i obećao, Melke je krenula u školu. Iza sebe je ostavila malo selo i preselila se u veći grad, gde je čeka puno više prilika i kvalitetnije obrazovanje - napisao je on i dodao:

- Pobrinuću se da joj tokom celog školovanja pa sve do fakulteta budu pokriveni svi troškovi života, hrane, smeštaja i, naravno, školovanja. Sve što želim je da ima priliku ostvariti svoje snove i izgraditi život kakav zaslužuje. Inače, to je jedna od djevojčica s moje profilne slike na Facebooku. Druga je ostala živeti plemenskim načinom života, ima muža i nekoliko dece - dodao je on i i naglasio da je u dokumentima upisan kao devojčicin staratelj.

- Bio sam ubeđen da će se moje putovanje oko sveta završiti u oktobru 2023. godine, na moj rođendan. Ali zemlja koju sam planirao odbila mi je ulaznu vizu bez objašnjenja - deo je onoga što je Iličić otkrio na snimku koji je sakupio za sat vremena od preko 10.000. lajkova. Sve je pokušavao da dobije vizu, ali šta god da je pokušao, nije išlo. Uzeo je i srpsko državljanstvo, promenio ime i prezime, ali ni to nije išlo.

Nakon izvesnog vremena, uz pomoć jednog čoveka kojeg je javno pohvalio, ali mu nije otkrio identitet, viza je konačno stigla.

- Ovo je najava koja potencira ličnu priču i borbu za uspeh - zaključuje Iličić u video snimku.

Bonus video: Dirljiva priča Vesne, usvojene ćerke Mirka i Jasminke