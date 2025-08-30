Slušaj vest

Šejn Samler, 38-godišnji otac troje dece iz Eseksa, otvoreno je govorio o tome kako ga je zavisnost od kokaina skoro uništila, i finansijski i fizički. Šejn procenjuje da je trošio oko 1.000 funti (više od 135.000 dinara) nedeljno na drogu, što ga je dovelo na ivicu smrti.

Njegov posao se propao, porodica mu se otuđila, a fizički se pogoršavao – nos mu se potpuno urušio, vilica mu se začepila, a ten mu je postao sivo-bled. Šejn sada deli svoju priču kako bi upozorio druge na razorne efekte ove vrste zavisnosti.

Šejn Samler pre zavisnosti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Pakao u prvom licu

„Mislio sam da imam bubuljicu na nosu, pokušao sam da je iščupam i osetio sam da nešto izlazi kroz nju – bilo je kao nešto iz horor filma“, priznao je Šejn za NeedToKnow. „Bilo je nepodnošljivo. Iščašio bih komadiće hrskavice. Stalno sam bio u bolnici, stavljao led na lice i uzimao gomile lekova protiv bolova. Mogao sam da spavam samo sat vremena dnevno.“

Šejn je počeo da koristi kokain sa 15 godina, a sa 17 je bio potpuno zavisan. Ono što je počelo kao vikend zabava brzo je postalo svakodnevni problem. Dok je napunio 18 godina, navika je izmakla kontroli.

„U početku bih to radio jednom nedeljno ili jednom mesečno i nije bio problem. Nije me kontrolisalo. Onda sam počeo da to radim svakog petka do nedelje ujutru, plus sredom – postala je noćna mora. Moj život je bio haos“, priznaje Šejn.

Pogledajte u galeriji kako sad izgleda:

Šejn Samler nakon zavisnosti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Finansijska katastrofa i gubitak svega

Šejn je priznao da je potrošio desetine hiljada funti da bi finansirao svoju zavisnost. Njegova majka je morala da plati 20.000 funti (više od 200.000 dinara) da bi ga spasila od finansijskog kolapsa, skoro izgubivši kuću. „Svo zlato, svi automobili – sve sam davao dilerima za nekoliko stotina funti. Samo sam želeo da umrem“, rekao je Šejn.

Uz kokain, razvio je i kockarsku naviku, trošeći oko 100.000 funti (više od 13.500.000 dinara) dok je bio drogiran. Čak je krao novac i metal iz svog uspešnog posla sa skelama da bi finansirao svoju zavisnost.

Šejn Samler pre zavisnosti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Zdravstvene katastrofe

Sa 23 godine, Šejnu je dijagnostikovana multipla skleroza, što ga je dodatno razorilo. Umesto da smanji upotrebu droge, njegova zavisnost se povećala. „Rekli su mi da bih mogao da završim u invalidskim kolicima. Moj svet se raspadao. Kokain je trebalo da me smiri, ali je radio suprotno“, rekao je.

Njegovi ciklusi prejedanja trajali bi osam dana, često praćeni onim što on opisuje kao osećaj nepobedivosti kako mu se telo pogoršavalo. „Sve je bilo savršeno sa poslom na skeli, ali moja upotreba je izmakla kontroli. Bilo je to osam dana neprekidne upotrebe, za 1.500 funti nedeljno.“

Šejn Samler pre zavisnosti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Preokret i nada

Nakon godina neuspelih pokušaja oporavka i ozbiljne hospitalizacije zbog ciste u glavi, Šejn je konačno shvatio da mora da promeni svoj život. Sada, dva meseca bez droge, radi na obnovi svog života i popravci oštećenog nosa, svestan da će ožiljci biti trajni.

„Osećam se optimistično. Imam opcije – različite rehabilitacije, predavanja, kurseve javnog nastupa. Želim mir. Mislim da mogu da pomognem mnogim ljudima. Moj najveći neprijatelj sam bio ja sam. Bio sam siti ciklusa recidiva. Zato delim svoju priču – kako niko ne bi morao da prođe tamo gde sam ja prošao“, zaključuje Šejn.

