Ebi i Britani Hensel, sijamske bliznakinje koje su javnosti postale poznate kroz rijaliti program „Ebi i Britani“, ponovo su privukle pažnju nakon što su paparaco fotografije iz Mineapolisa izazvale pometnju.

Dvadeset dve godine nakon što su prvi put postale globalna tema, sestre su se pojavile u javnosti noseći novorođenče u nosiljci, a dve nedelje kasnije podelile su kratak video na TikToku sa natpisom: „Blagoslovene“.

U videu se smenjuju fotografije sa njihovog izlaska, a u pozadini se čuje čuveni hit Snup Doga i dr. Drea, „Nuthin’ But A ‘G’ Thang“. Uz video, bliznakinje su dodale i značajne haštagove: #sestrinstvo i #poštovanje.

Da li je beba njihova?

Iako javnost spekuliše da li je dete u srodstvu sa njima, sestre za sada ne otkrivaju taj detalj. Jasno je da ne obraćaju pažnju na komentare i radoznalost, već žive život po svojim pravilima.

Podsetimo se da su Britani i Abigejl i ranije odgovarale na glasine i kritike. Kada je otkriveno da se Abigejl udala za Džoša Boulinga, medicinskog tehničara i veterana, 2021. godine, mnogi su komentarisali njihovu odluku. Njihov odgovor je bio jasan - „Ako vam se ne sviđa ono što radimo, ali pratite svaki naš pokret, onda ste i dalje naš obožavalac.“

Kako voze automobil kao sijamske bliznakinje

Jedna tema koja uvek budi radoznalost je način na koji sestre voze automobil. Kao dicefalne spojene bliznakinje, imaju dve gornje polovine tela, ali zajednički torzo.

U galeriji pogledajte fotografije najpoznatijih sijamskih bliznakinja:

1/7 Vidi galeriju Sijamske bliznakinje Britani i Abi Foto: Printscreen YouTube, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, Printscreen/Instagram

„Imamo dve vozačke dozvole i svaka je polagala ispit. Obe smo položile“, objasnile su još 2012. godine u svom rijaliti programu. „Kada vozimo, Abigejl drži gas i koči, mi obe upravljamo, a Britani uključuje pokazivače pravca.“

Rođenje koje je iznenadilo sve

Bliznakinje su rođene 7. marta 1990. Njihova majka, Pati Hensel, rekla je u dokumentarcu iz 2007. godine „Izuzetni ljudi: Bliznakinje koje dele telo“ da očekuje samo jedno dete jer ultrazvuk nije pokazao drugačije.

Devojčice su rođene sa tri ruke, ali jedna je morala biti hirurški uklonjena jer nije bila funkcionalna. Lekari su objasnili njihovim roditeljima da razdvajanje ne bi bilo najbolje rešenje, pa je porodica odlučila da ih drži spojene.

„Nikada nismo želele da budemo razdvojene“, rekle su sestre tada. „Možemo zajedno da igramo softbol, upoznajemo ljude, idemo na trčanje.“

Njihova veza

Abigejl i Britani često govore kao jedna osoba i skoro uvek znaju šta druga želi da kaže. Samo kada se ne slažu, naglašavaju: „Abigejl misli“ ili „Britani kaže“.

Njihovi društveni nalozi su zajednički, ali retko aktivni i uglavnom privatni.

Odnos prema javnosti i radoznali pogledi

U galeriji ispod pogledajte i kako je zapravo građeno njihovo telo:

1/7 Vidi galeriju Ovako zapravo izgleda telo Britani i Abi Hensel Foto: printscreen/tiktok/abbyandbrittanyhensel

Sestre su priznale da razumeju ljudsku radoznalost, ali ističu da im smeta što ih ljudi fotografišu bez dozvole. „Apsolutno mrzimo kada nas neko tajno fotografiše“, rekle su još 2007. godine. „Znamo kako da napravimo scenu i da ih nateramo da se osramote.“

Njihovi roditelji su takođe odlučili da ih zaštite od nepotrebnih medicinskih pregleda i tretmana, ističući da žele da ih društvo vidi kao svaku drugu porodicu.

Abigejl i nova porodica

Udajom za Džoša Boulinga, Abigejl je postala i maćeha njegovoj ćerki Izabeli. Sestre su ranije rekle da razmišljaju o majčinstvu. Još 2006. godine, u dokumentarcu „Joined for Life: Abby & Brittany Turn 16“, Britani je rekla: „Da, bićemo mame. Samo još nismo shvatile kako će to tačno izgledati.“

Bonus video: Redak fenomen: Helena i Dunja su bliznakinje, a rođene sa 3 nedelje razmaka