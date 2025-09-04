Slušaj vest

Vatrogasac Donald Herbert imao je samo 34 godine kada mu se život zauvek promenio nakon što je teško povređen dok je gasio požar u kući u Bufalu, Njujorku, u decembru 1995. godine. Krov imanja srušio se na oca četvoro dece, priklještivši ga ispod gomile ruševina koje su ga gotovo ugušile. Bio je bez kiseonika nekoliko minuta pre nego što su ga kolege izvukle iz požara, ali dok je njegova supruga Linda stigla u bolnicu, već je bio u komi.

Molbe supruge u bolnici

U razgovoru s Andersonom Kuperom u emisiji 60 Minutes 2007. godine, Donova supruga Linda prisetila se teških trenutaka.

– Sećam se da sam ga molila i preklinjala dok nije reagovao. Govorila sam mu: „Ne ostavljaj me, ne ostavljaj decu, potreban si nam“ – ispričala je skrhana Linda.

Jedan od njihovih sinova dodao je:

– Pokušavali smo da ga nateramo da nam stisne ruku ili pomeri nožni prst... pokušavali smo gotovo sve.

Godinu dana kasnije – povratak iz kome

Nakon godinu dana Don je izašao iz kome, ali je imao ozbiljne probleme sa govorom, vidom i pokretljivošću. Nije mogao da jede samostalno, niti je prepoznavao najbliže. Nekoliko meseci kasnije pao je u stanje minimalne svesti, a nesreća ga je ostavila i bez vida.

Njegova porodica bila je primorana da ga premesti u starački dom gde ga je održavala sonda za hranjenje. Stručnjaci su tada savetovali Lindi da se oprosti od muža.

– Odvela sam ga kod neurologa i molila ga da mi kaže da li će mu biti bolje. Samo je rekao: „Pogledajte ga. Tamo nema ničega“. Bila sam skrhana – ispričala je Linda.

Devet godina u stanju minimalne svesti

Deca su opisivala da je bilo gotovo nemoguće navići se na očevu nemoć. Jedan od sinova rekao je da ga je svaki susret s ocem terao na mučninu, dok je drugi priznao da se „nikada nije navikao na to da mu je tata minimalno pri svesti“.

Don je u tom stanju proveo više od devet godina.

Čudesno buđenje u staračkom domu

Sve se promenilo 30. aprila 2005. godine, kada se Donald iznenada probudio u staračkom domu i upitao gde mu je porodica. Njegovi najmiliji i bivše kolege vatrogasci odmah su došli, a medicinska sestra im je pozajmila kameru kako bi zabeležili Donov neverovatan povratak.

Tada 43-godišnjak uspeo je teško da izgovori svoje prve reči nakon gotovo decenije ćutanja. Zbog problema s vidom nije mogao da prepozna članove porodice po izgledu, već samo po glasovima.

U emotivnom snimku Donovi sinovi grle oca dok ih on pita:

– Koliko me dugo nije bilo?

