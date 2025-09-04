Slušaj vest

Ljudi ponekad primete naizgled sitne ili neobične promene na svom telu koje ignorišu ili smatraju beznačajnim. Međutim, upravo ti znakovi mogu biti prvi pokazatelji ozbiljnih bolesti. Mnoge zastrašujuće dijagnoze otkrivene su tek nakon što je neko primetio neobične simptome ili reakcije tela.

Nakon što je kompliment na račun njenog kupaćeg kostima upozorio Lejnu Nilson na zastrašujući simptom na njenom telu, uputila se svom lekaru koji ju je uverio da je "99 odsto siguran" da nema razloga za brigu. Međutim, upornost 29-godišnjakinje da se podvrgne daljim testovima dovela je do otkrića da ima smrtonosni rak dojke.

Nilson, onkološka medicinska sestra, uživala je u sunčanom danu na plaži sa svojim dečkom Luisom kada su svratili u poslastičarnicu. Dok se devojka iza pulta divila njenom kupaćem kostimu, Nilson je pogledala dole da se zahvali, te je uočila malo udubljenje u levoj dojci, piše The Sun.

"Kada sam došla kući, tada sam počela da opipavam dojku i napipala sam tumor od oko dva i po centimetra. Počela sam da paničim", rekla je 29-godišnjakinja iz američke savezne države Severne Karoline. Kako se tek nedavno bila preselila u grad, tako još uvek nije imala svog lekara, te je hitno zakazala termin kod ginekologa.

Kao medicinska sestra onkologije, njen instinkt joj je govorio da nešto nije u redu, ali lekar se nije složio s njom. "Pipao je dojku i rekao mi da je to samo fibroid. Svejedno je pristao da me pošalje na ultrazvuk. Pogledala sam ekran tokom snimanja i pomislila: 'to je rak'. Radiolog je izašao i rekao: 'Imaš 29 godina. Ovo je samo fibroid'. Pitala sam ga koliko je siguran. Rekao je da je 99,5 odsto siguran da nemam rak i rekao mi da se vratim za šest meseci", ispričala je Nilson. Ipak, odlučila je da neće da čeka.

"Rekla sam ne i da naruči biopsiju", rekla je. Ta odluka joj je spasila život. "Dvadeset četiri sata kasnije, primila sam poziv dok sam šetala psa jer su stigli rezultati biopsije. Rekli su da imam 'malo raka'. Bila sam potpuno u šoku. Nisam znala šta da radim, pa sam počela da čistim. Trebalo mi je da nečim uposlim ruke", objasnila je.

Usledio je niz pregleda, po tri ili četiri svake nedelje, a zatim dvostruka mastektomija s rekonstrukcijom u avgustu, samo nekoliko nedelja nakon dijagnoze.

Rak se proširio i na limfne čvorove, pa je podvrgnuta limfadenektomiji te je, čudom, tokom oporavka uspela da sačuva jajne ćelije.

"Nisam znala da li želim decu, ali uvek sam se pitala treba li da zamrznem jajne ćelije za svaki slučaj. Odjednom nisam imala vremena za razmišljanje. Bila je to svetla tačka u stvarno mračnom trenutku", rekla je. Započela je pet meseci hemoterapije, nakon čega su usledile tri nedelje intenzivnog zračenja, što je bila dvostruka uobičajena doza da bi se skratio period lečenja.

Nakon što se zračenje završilo, konačno je mogla da diše. "Pomislite: 'U redu, gotovo je. Sad sam sigurna'. Završetak lečenja bio je emotivan. Moja mama, sestra, brat i njegova divna supruga bili su tamo da proslave sa mnom. Ali istina je da se tu priča ne završava", rekla je medicinska sestra. Zbog hormonski pozitivnog raka dojke, sada uzima lekove koji održavaju njeno telo u menopauzi, što je teško prilagođavanje sa samo 29 godina.

Takođe, nuspojave lečenja su bile intenzivne. "Ima dana kada se jednostavno slomim. Objavljujem u realnom vremenu na TikToku jer želim da pokažem ljudima prave stvari, a ne samo uglađene trenutke.Imam posttraumatski stresni poremećaj zbog dijagnoze. Okidači mogu da mi budu mirisi, doba dana kad sam dobila dijagnozu, pa čak i TV emisije koje sam gledala tokom lečenja. Sve se to vraća u naletima. Moj terapeut je sjajan, a moj sistem podrške mi znači sve. Bez njih ne znam kako bih ovo prošla", ispričala je Nilson.

Njen put nije bio bez komplikacija. Dva meseca nakon mastektomije, desni rez joj se otvorio i izložio implantat koji je morao da bude uklonjen. "Plakala sam. Nisam htela da izgledam bolesno. Na kraju sam prestala da se brinem. Nisam čak ni koristila protezu koju mi je hirurg dao. Neki ljudi su buljili, neki su čak postavljali pitanja, ali ja sam se osećala u redu s tim. Prihvatila sam to", rekla je.

Danas je Nilson bez dijagnoze. "Rak je nestao onog dana kada sam imala mastektomiju. To nisam rekla naglas dok nisam završila sve tretmane. Sada živim kao osoba bez raka", rekla je Nilson, te je dodala da je njena poruka jasna: rak je zastrašujuć, ali nije uvek smrtna presuda. "Nemojte sve da guglate i nemojte se vrteti u negativnim mislima. Nije sve loše. I dalje možete da osećate radost, čak i tokom lečenja. Možete da se smejete, plačete, lečite i rastete. Moguće je ponovo živeti punim životom. Samo da jedna osoba tamo vidi ovo i shvati: biće u redu. U ovome smo zajedno", zaključila je.

