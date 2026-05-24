Žena je izabrala prvi sprat upravo zato što nije želela da smeta komšijama jer voli da pleše i vežba. Ali je zažalila što je bila obzirna, jer joj komšija iznad nje stvara problem, piše " Miror".

Ona je svoj problem iznela na Reditu:

"Nažalost, izabrala sam prvi sprat jer volim da plešem i treniram, nisam htela da smetam komšijama bukom. Žalim zbog toga.

Sada je 2:15 ujutru. Zašto li hoda tamo-amo u gluvo doba noći?! Bukvalno, ustaje između dva i tri ujutru, šeta, pa sedne da gleda TV. Obožava emisije o suđenjima, posebno "Narodni sud". Ne želim da znam o ovom čoveku puno, čak sam mu i ime zaboravila, toliko sam iznervirana."

Tumaranje u gluvo doba noći

Otkrila je i kako planira da mu se osveti:

"Namestiću alarm da svira Paramor i Nirvanu u 6:30h ujutru, kad već ovde nikoga nije briga da ljudi imaju normalan san."

Usledili su mnogi komentari podrške:

"Sitna osveta alarmom je skroz opravdana. Ako svi već živimo u haosu, neka onda jutro počne uz Paramor."

Komšija svake noći pravi buku Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

"Zašto je on budan u to doba? Zvuči kao da je bezobziran bez obzira na razlog i treba da kupi slušalice. Sumnjam da iko drugi želi da sluša njegovu buku."

"Imam isti problem. Ne znam da li je u pitanju mačka koja dobije ludilo ili čovek. Evo, i sada sam budan zbog toga."

Ovo su samo neki od komentara.

Nije usamljena u problemu

A zanimljivo je da je ovo druga objava o neprimerenom ponašanju komšiluka. Naime još jedna osoba je nedavno podelila svoje muke na Reditu, i otkrila "odvratnu" naviku svog komšije na balkonu.

Žena je ispričala kako je njen komšija počeo da "živi" na balkonu, što je ozbiljno narušilo njen kvalitet života.

"Preselila sam se na sprat stare dvospratnice pre dva meseca. U početku je sve izgledalo u redu, ali onda se čovek u pedesetim doselio u stan ispod mog. Živi sam. Od prvog dana je pravio buku, ali sam to tolerisala, misleći da je u pitanju uobičajeni haos pri useljenju. Situacija se pogoršala kada je svoj balkon pretvorio u dnevni boravak i počeo tamo da provodi većinu vremena. Nekoliko dana kasnije kupio je novi nameštaj za balkon i "bukvalno počeo da živi napolju.

Sedi na balkonu samo u donjem vešu, neprestano puši, gleda snimke sa zvučnikom i vodi duge video-pozive. Ponekad se ti video-pozivi odvijaju čak i posle ponoći" napisala je ona.

(Kurir.rs/Blic)

