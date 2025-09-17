Slušaj vest

Džon Skarlet-Filips (40) e kao novorođenče pronađen u toaletu na parkingu jednog bazena u Milton Kinsu, oko 80 kilometara severno od Londona, u septembru 1984. Bio je umotan u ćebe, stavljen u plastičnu kesu i još uvek je imao posteljicu.

Tri tinejdžerke su tada otkrile kesu iz prodavnice sa bebom unutra i odmah pozvale pomoć i hitnu službu.

"Pronašle su me tri devojke“, ispričao je Skarlet-Filips u emisiji "Long Lost Family" gde se susreo sa svojom polubraćom i sestrama.

"Zahvalan sam, veoma zahvalan što su me čule i našle. One su te koje su mi spasile život.“

Džon Skarlet Foto: ITV Screenshot

Teška odluka da potraži majku

Kasnije je usvojen, a u emisiju koja spaja davno razdvojene članove porodica prijavio se u nadi da će pronaći svoju biološku majku. Ipak, priznao je da je odluka da je potraži bila teška:

"Dugo nisam želeo da tražim. To je teško, teško je nositi se s tim,“ rekao je. „Pitanje i dalje stoji: ‘Zašto je to uradila?’“

Kao kuvar koji sada živi sa suprugom Beki i njihovim 17-godišnjim sinom, Skarlet-Filips je rekao da je, iako je imao „dobro detinjstvo“, uvek znao da je „napuštena beba“, što mu je izazivalo bes i unutrašnje borbe.

Emotivni susret sa polusestrama

Iako nije uspeo da se sretne sa majkom, emotivno je upoznao svoje polusestre, koje su mu otkrile da njihova majka — koja je imala 20 godina kada ga je rodila — boluje od dugotrajne bolesti i da se „fizički i psihički“ nije osećala sposobnom da dođe.

"Zdravo, baš mi je drago što vas upoznajem“, rekao je dok je grlio svoje sestre, čija su lica bila zamagljena kako bi se zaštitila privatnost njihove majke. Potom je govorio o pismu koje su mu poslale, opisujući ga kao „predivno“.

"Oduvek smo želele brata“, rekla je jedna od sestara u emisiji koju vode Davina Meko i Niki Kembel.

"E pa, sada ga imate i ne idem nigde“, odgovorio je Skarlet-Filips.