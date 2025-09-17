Slušaj vest

Ispovest jedne devojke o smrti svog tek rođenog brata nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ona je ispričala potresne detalje o tome kako je do smrti novorođenčeta došlo greškom lekara, a njegov kratak život trajao je samo sedam dana.

"Nema fotografija mog brata Pola. Niko ne pamti kako je izgledao ili kakav je karakter imao. Nije proveo dovoljno vremena među nama da ostavi te uspomene. Ipak, njegov kratak život i tragična smrt zauvek su urezani u srce naše majke. Ona je godinama pokušavala da prikrije bol gubitka, dok je istina o njegovoj tragičnoj i nepotrebnoj smrti, koju bih zapravo nazvala ubistvom iz nehata, bila skrivena decenijama", počinje svoju ispovest.

Službena priča i prava istina

Tami Parker, kako se predstavlja ova devojka, tvrdi kako postoje dve verzije ovog nemilog događaja, a to su zvanična i istinita:

"Svi su nam govorili da je Pol, navodno, udahnuo veliku količinu „porođajnih tečnosti“ dok se rađao. Tečnost je zapušila njegove male plućne mehuriće, i umro je manje od sedam sati nakon rođenja. Na prvi pogled, činilo se kao retka komplikacija porođaja, ali prava istina bila je mnogo strašnija. Sećam se kako sam, dok sam bila mlađa, posećivala lokalno groblje sa roditeljima svakog Dana sećanja da položimo cveće na grob Pola i našeg starijeg brata Džonija, kojeg nikada nisam upoznala. Džoni je, nažalost, umro sa dve godine od respiratorne infekcije", napisala je Tami u svojoj ispovesti za Huffpost.

Detinjstvo bez braće

"Moj jedini preživeli brat ili sestra bila je moja sestra, prvo dete naših roditelja, koja je bila 14 godina starija od mene. Kada sam bila mala, ona se udala i stvorila svoju porodicu, pa sam često razmišljala kako bi bilo odrastati sa bratom ili oba brata. U tim godinama, Polova smrt ostala je obavijena tajnom. Pitanja sam postavljala tek u srednjoj školi, kada mi je majka konačno ispričala užasnu priču. Bila je 1952. godina, majka je imala 28 godina, a Pol je bio njeno drugo dete. Kada je počeo porođaj, otac ju je odmah odveo u bolnicu. Sva četiri majčina deteta rođena su brzo, ali Pol je imao nesreću da se rodi usred dana, kada je porodični lekar bio zauzet pacijentima. U maloj bolnici, daleko od modernih standarda, majka je bila sama sa napetom medicinskom sestrom koja nije bila pripremljena za rad na porođajnom odeljenju. Dok je majka vikala od bolova, sestra je vrištala: „Vaš lekar nije ovde! Ne možete sada roditi!“ U trenutku kada je majka rekla da se beba približava, sestra ju je primila na najstrašniji mogući način, silom je prekrstila majčine noge i sedela na njima, koristeći svoju težinu da zaustavi izlazak bebe. Majka se trudila da se oslobodi, ali kontrakcije su je savladale. Kada je lekar konačno stigao, bilo je prekasno. Pol je pretrpeo smrtonosne povrede", napisala je Tami.

Nepravda koja traje decenijama

Nakon užasnog porođaja, usledila je biroktatska borba i ubeđivanje bolnice u to da je babica nesavesno postupala:

"Roditelji su odmah prijavili incident lekaru i osoblju bolnice, ali njihova gnevna žalba nije naišla na sluha. Niko nije želeo da poveruje da bi sestra učinila nešto tako zlo ali ona jeste. Nedavno sam dobila Polov smrtni list iz Kolorada, koji je otkrio još jednu jezivu činjenicu: pored „atelektaze pluća zbog zapušenja tečnostima“, naveden je i „puknuće jetre“, podatak koji roditelji verovatno nikada nisu znali. Ova brutalna činjenica dodatno potvrđuje pokušaj sestre da spreči majku da donese sina na svet", poručila je u ispovesti.

dečiji krevetac Foto: Wladimir Bulgar / Alamy / Profimedia

Porodična tišina i konačno priznanje

"Nakon što mi je majka 1977. ispričala priču, nikada više nismo razgovarali o tome. Bila sam suviše mlada da bih znala kako da postavim pitanje. Otac mi je kasnije potvrdio sve, dodajući da je majka želela da tuži bolnicu, ali da je on od toga odvratio, jer „tužba ne može vratiti bebu“. Zapanjujuće, sestra koja je uzrokovala Polovu smrt nastavila je da radi u bolnici i kada je Džoni rođen četiri godine kasnije. Krajem 2020. razgovarala sam sa sestrom o starinskoj Bibliji naše porodice. Otkrio sam da majka nikada nije unela Polove podatke u porodične zapise, verovatno zbog bola. Predložila sam da ih sada upišemo, dodajući: „Možda bi Pol imao dug život da ga panična sestra nije oduzela.“ Kada sam pronašala Polov originalni bolnički list u starim fotografijama, prvi put sam dodirnula jedini fizički trag njegovog života, njegove male otiske stopala, otisnute ljubičastom tintom. Pol zaslužuje više od tihe tajne. Bio je zdrava beba čija je budućnost neodgovorno uništena. Deljenjem ove priče, nadam se da ću podstaći razgovore i istraživanja o zlostavljanju pacijenata tokom porođaja. Ne mogu da vratim Pola, niti da ublažim majčin bol, ali konačno sam podelila njihovu priču", završila je svoju bolnu ispovest.