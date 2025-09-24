Slušaj vest

Džesi Kejtlin Mur osuđena je na 18 godina zatvora zbog brutalnog ubistva svoje tetke Karen Lik u maju 2020. godine. Nakon što ju je usmrtila udarcima čekićem, ponašala se kao da se ništa nije dogodilo – svratila je na benzinsku pumpu, kupila cigarete i piće, a zatim otišla u obližnji KFC.

Sudija je njene postupke okarakterisao kao surove i nemilosrdne, ali istovremeno je utvrđeno da ubistvo nije bilo unapred isplanirano. Tokom suđenja, Amanda Lik, Džesina majka, ostala je u senci – sve do sada.

Karen Lik Foto: Printscreen/YouTube/ 9 News Australia

"Imala je samo 3 godine i znala sam da je zla"

U emotivnoj ispovesti, Amanda prvi put otkriva kroz kakvo je detinjstvo prošla njena ćerka, šta ju je odmalena izdvajalo od druge dece i kako je, duboko u sebi, oduvek strahovala da bi jednog dana moglo doći do tragedije. Ovo je njena priča:

"Još od dana kada se rodila, brinula sam se za svoju ćerku Džesi. Kasnila je s razvojnim fazama, a njena mlađa sestra Kodi, koju sam rodila samo godinu dana kasnije, brzo ju je pretekla. Kodi je čak prohodala pre Džesi.

Ali ono što me najviše plašilo bila je njena narav. Džesi je bila lukava.

Znam da svaka mama ponekad pronađe igračku u torbi ili kolicima koju je dete uzelo iz prodavnice bez dozvole, ali Džesi je krala stalno. I ne samo igračke – uzimala je šta god je mogla dohvatiti. A onda bi lagala o tome. Prvi put se to dogodilo kada je imala samo tri godine.

Samo nekoliko meseci kasnije, njeno ponašanje postalo je zlokobno. Jednom je u bašti igrala sa Kodi kada je podigla kamen i udarila je njime u glavu. Dok je Kodi vrištala, Džesi se samo smejala. Onda je rukama obrisala sestrinu krv i polizala ih.

Kada sam to ispričala svojoj tetki Karen, koja mi je bila kao druga majka, videla sam zabrinutost na njenom licu.

"Pokušaj da se ne brineš previše", rekla je, ali nisam joj poverovala.

Neukrotiva tinejdžerka

Džesi je imala problema u školi – nije mogla da nađe prijatelje zbog svog ponašanja. Na kraju sam je odvela na procenu i rekli su mi da je obrazovno malo iza svojih vršnjaka. Ali duboko u sebi znala sam da je problem mnogo ozbiljniji.

Džesi Kejtlin Mur Foto: Printscreen/YouTube/ 9 News Australia

Kada je napunila 15 godina, postala je neukrotiva. Pobegla je od kuće kako bi bila sa svojim dečkom. Kada smo Karen i ja otišle do njega da je vratimo, opsovala nas je i pozvala policiju.

Osećala sam da sam potpuno izgubila svoju ćerku.

Sa 20 godina, Džesi je rodila devojčicu Madilin. Nadala sam se da će je majčinstvo promeniti, ali nije. Karen i ja smo se više brinule o Madilin nego ona sama. Kada je ponovo ostala trudna, Karen ju je primila da živi kod nje.

Karen je bila u kasnim šezdesetim godinama, poštovani trener pasa koju su svi voleli. Ona je zaslužila mir u starosti – ne da se Džesi i njeno dete usele u njen dom. A Džesi je bila bezobrazna, nezahvalna i ponekad opasna.

Kada je Karenina majka preminula, zamolila sam Džesi da sama pazi na Madilin dok mi organizujemo sahranu. Odbrusila je: "Ne ostajem. Vodite Madilin sa sobom." A zatim je dodala: "Dok ste tamo, izaberite i kovčeg za sebe."

Karen Lik Foto: Printscreen/YouTube/ 9 News Australia

U tim trenucima, moja ćerka mi je delovala kao čisto zlo.

Obraćali smo se socijalnim službama, ali nisu nam pomogli. Na kraju je Karen iznajmila stan za Džesi i pomogla joj da se preseli. Brinula sam se za sigurnost Karen, pa sam zamolila svog sina Džejmsa, koji je imao 20 godina, da provede nekoliko dana kod nje. Bio je zauzet poslom i nije otišao.

"Ubila ih je dvoje"

Nedelju dana kasnije, moja mlađa ćerka Kodi došla je kod mene u suzama.

"Mama, Karen je mrtva", jecala je.

Policija je rekla da je Džesi pronašla Karen mrtvu i pozvala ih, tvrdeći da je u pitanju provala koja je pošla naopako. Ali kada su me detektivi proveli kroz kuću, videla sam krv na zidovima. Tada me pogodila jeziva spoznaja: Džesi je ubila Karen. Bila sam sigurna u to.

Džesi Kejtlin Mur Foto: Printscreen/YouTube/ 9 News Australia

Samo nedelju dana kasnije, dečko moje ćerke pronašao je krvavi čekić u njihovoj kući. Ubrzo nakon toga, Džesi je uhapšena i optužena za ubistvo.

Iako sam sumnjala u nju, vest me ipak potresla. Karen i ja smo uvek bile uz Džesi, a ona nam je ovako vratila.

Dok je čekala suđenje, moj sin Džejms nije mogao da se nosi sa svime. "Mama, kriv sam", govorio je kroz suze. "Da sam bio kod Karen, ovo se ne bi desilo."

Pokušala sam da ga utešim, ali nije mogao da se oslobodi osećaja krivice.

Jedne noći, dok je vozio ka kući svoje devojke, vozio je prebrzo, sleteo s puta i udario u drvo. Poginuo je na licu mesta.

Policija je rekla da je uzrok nesreće umor vozača, ali ja znam istinu. Džesi je ubila i svog brata, isto kao što je ubila Karen.

Amanda Lik Foto: Printscreen/Youtube

"Trebalo je Džesi da umre"

Godine 2021, Džesi je priznala krivicu za Karenino ubistvo. Na suđenju sam čula kako je ubila tetku dok je ova sedela i gledala svoju omiljenu seriju. Prikradala joj se s leđa i udarila je čekićem najmanje 12 puta pre nego što joj je stavila plastičnu kesu preko glave.

Zatim je uzela ćerku i otišla. Usput je svratila po cigarete i KFC, a zatim je sakrila krvavi čekić u sobu svoje ćerke.

Na sudu su rekli da je imala "teško detinjstvo". Ako jeste, to je bilo samo njenom krivicom.

Džesi je osuđena na 18 godina zatvora, s minimalnom kaznom od 13 godina pre mogućeg uslovnog puštanja.

Ne znam da li je moja ćerka psihopata, sociopata ili jednostavno zla. Ali, znam da za nju nema spasa. Kad je Džejms umro, izgubila sam pogrešno dete. Trebalo je da to bude Džesi.

(Kurir.rs/ Žena)

