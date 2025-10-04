Slušaj vest

Sofija Andersen, 29-godišnja menadžerka restorana iz Danske, već godinama živi na način koji mnogima deluje neobično. Umesto da svake nedelje puni korpu u supermarketu, hranu traži direktno u kontejnerima.

Naime, reč je o proizvodima koji su često samo blago oštećeni ili tik nakon isteka roka trajanja - ali su i dalje potpuno jestivi. Godišnje za hranu potroši oko 80 evra, a većinu proizvoda dobije besplatno zahvaljujući svojoj strategiji.

Sofija se ovoj praksi posvetila 2019. godine, kada se preselila u Sidnej. Tada joj je sestra pokazala fotografije "blaga" koje je pronašla u kontejnerima. Isprva hranu nije tražila iz finansijskih potreba, već je brzo shvatila koliko može uštedeti, a istovremeno doprineti smanjenju bacanja hrane.

Sofija zahvaljujući svojoj strategiji na hranu potroši samo 80 evra Foto: Shutterstock

Supermarketi često odbacuju cele kutije proizvoda zbog jedne oštećene konzerve, a mnoga hrana se baca već dan posle isteka roka trajanja.

Kada je prijateljima pokazala svoje ulove, isprva su bili skeptični, ali su se uverili da je hrana potpuno normalna, poput one koja se kupuje u prodavnici.

Danas Sofija skoro da ništa ne troši na hranu. Nedavno je kupila malo soli i priznala da se u prodavnici osećala izgubljeno, pošto je dugo nije posećivala. Svaku hranu koju pronađe i koristi - priprema raznovrsne obroke, koje često deli sa drugima.

(Kurir.rs/Žena)

