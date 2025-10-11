Žena sa paralizom lica pre i nakon dijagnoze Belove paralize

Karina Vajt (30) iz mesta Glenrotis u oblasti Fajf, doživela je zastrašujući trenutak samo deset dana nakon porođaja kada joj je lice iznenada počelo da trne i opušta se — mislila je da ima moždani udar.

Karina je 8. avgusta rodila ćerku Mekenzi, a dok je nekoliko dana kasnije uživala u šoljici čaja, osetila je da joj usne počinju da trnu. U početku je mislila da je u pitanju alergijska reakcija, ali je ubrzo primetila da joj je leva strana lica počela da se spušta.

Uplašena, odmah je pozvala babicu, koja joj je savetovala da ode u bolnicu.

Žena sa paralizom lica nakon dijagnoze Belove paralize

Dijagnoza: Belova paraliza

Lekari su nakon CT skeniranja i krvnih testova utvrdili da Karina ima Belovu paralizu — stanje koje izaziva privremenu paralizu jedne strane lica usled upale facijalnog nerva. Dobili su je steroidi, ali se već 12 sati kasnije njeno lice potpuno ukočilo sa leve strane.

– „Rekli su mi da se to može desiti svakome. Jednostavno sam imala peh. Kod mene je slučaj teži, dok većina ljudi ima blagi oblik,“ ispričala je Karina.

„Nisam izlazila iz kuće dve nedelje“

Kao samohrana majka dvoje dece, Karina priznaje da joj je bilo izuzetno teško da se suoči sa ovim stanjem.

– „Već sam imala problem sa samopouzdanjem posle porođaja, pokušavajući da ponovo zavolim svoje telo. A onda se desi da mi se pola lica paralizuje... Bilo je poražavajuće,“ kaže.

Žena sa paralizom lica nakon dijagnoze Belove paralize Foto: printscreen/tiktok/karinawhyte

Zbog srama nije izlazila iz kuće više od dve nedelje.

– „Nisam mogla da pijem vodu bez da mi ne iscure niz lice, moram da spajam usne prstima dok pijem. Kada pričam, imam izražen šušljav govor, a tokom jela mi je hrana stalno ispadala. Naučila sam da jedem ponovo. Bilo je užasno neprijatno,“ objašnjava ona.

Trenutno stanje i borba za oporavak

Karina i dalje ima ograničene pokrete – može da napravi tek blagi osmeh na levoj strani lica.

Kako ne može da trepće, mora da zatvara oko prstima tokom dana i lepi kapke trakom tokom noći kako bi sprečila sušenje oka.

– „Koristim kapi i lepljivu traku svako veče. Uvek me plaši pomisao da se možda nikada neću potpuno oporaviti. Znam da neki ljudi imaju trajna oštećenja,“ priznaje ona.

Lekari su joj rekli da oporavak može trajati i do šest meseci, ali Karina ne odustaje. Ide na akupunkturu jednom nedeljno i radi vežbe za lice svaki dan.

Postporođajna Belova paraliza – redak, ali težak slučaj

Prema podacima Nacionalne medicinske biblioteke, postporođajna Belova paraliza može biti izazvana hormonalnim promenama, zadržavanjem tečnosti, promenama u imunitetu i fizičkim stresom nakon porođaja, što dovodi do otoka oko facijalnog nerva.

Iskrena ispovest postala viralna

Karina je svoju priču podelila na TikToku, u snimku koji je prikupio više od 120.000 pregleda. U videu se vidi kako pokušava da se nasmeje i trepne — dok u rukama drži svoju novorođenu bebu.

– „Definitivno je bilo teško, ali trudim se da idem dan po dan. Ne smem da dopustim da me ovo potpuno zaustavi. Sada želim da podignem svest o ovom stanju i ohrabrim druge žene da ne odustaju,“ poručila je Karina.

