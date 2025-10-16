Slušaj vest

Salome, nekadašnja učesnica hrvatskog Velikog Brata, rodila se kao muškarac, ali se oduvek osećala kao žena. Uprkos osudama i neprihvatanju okoline, nikada nije odustajala od želje da postane žena i fizički menja pol. Dok su drugi o transrodnosti ćutali, Salome je prva javno progovorila o tranziciji, ali pre desetak godina u Hrvatskoj nije bilo mnogo sluha za ovu temu, pa se preselila u Sloveniju, gde je našla prihvatanje i podršku.

Borba za sopstveni identitet

Na društvenim mrežama Salome i dalje deli svoj život i aktivnosti. Kako sama kaže, ona je prava osoba koja može da govori o hormonskoj promeni:

„Žena nije svesna da je po rođenju dobila ženstvenost i da se rodila kao žena, a ja sam to sve morala da stvorim. Sve ove godine radila sam na tome da sebe učinim takvom kakva sam zapravo trebala da budem od rođenja. U svojoj predstavi prikazujem taj deo borbe – da budeš ono što jesi, i da žene u publici shvate koliko je dar ženstvenosti vredan.“

Salome je rođena kao Nenad i odrasla na ostrvu Rab, u vremenu kada se o transseksualnosti gotovo nije govorilo.

„Rodila sam se u vreme Jugoslavije, a tada za transrodnost i transseksualnost nije ni bilo reči. Bilo je to vreme kada sam mogla da budem jedino ‘obeležena’ elektrošokovima ili smeštena u neku ustanovu. Ljudi su mislili da sam sama sebe takvom napravila, a transrodne osobe se takve rađaju.“

Prihvatanje u Sloveniji i profesionalni uspeh

S obzirom na neprihvatanje u Hrvatskoj, Salome je odlučila da se preseli u Sloveniju, gde je našla prihvatanje bez osude. Tamo je stvorila svoj brend, pridobila vernu publiku i napisala knjigu „Novo rođenje“, priručnik za roditelje koji pomaže da se razumeju potrebe transrodne dece.

„Htela sam da je izdam i u Hrvatskoj, ali nije bilo interesa. Hrvatska je mnogo zaostalija po pitanju ove tematike u odnosu na Sloveniju. Žene koje idu u crkvu nedeljom takođe su moja publika, i to smatram velikim uspehom", ispričala je svojevremeno Salome za Večernji list, koja se inače rodila kao Nenad.

Salome je i dalje aktivna u LGBT zajednici, pomažući roditeljima da razumeju kako da podrže svoju decu, navodi Večernji.hr.

Povratak na Rab i lična refleksija

Svako leto Salome se vraća na Rab da poseti roditelje, koji su s vremenom naučili da prihvate činjenicu da je njihov Nenad postao Salome.

„Roditelji na početku gledaju šta će reći okolina, ali kako prolaze godine shvate da ste njihovo dete. Nisam ubica, nisam lopov, nisam narkomanka, nisam prostitutka – zašto bi me osuđivali? Ne radim nikome ništa loše, samo živim svoj život. Srećna sam što sam konačno prava ja.“

Salome poručuje da čovek je potpun i srećan kada živi svoj pravi identitet, a mnogi i dalje žive tuđe živote po volji roditelja, skrivajući ono što zaista jesu.

