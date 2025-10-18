Slušaj vest

Prošlo je više od pola veka otkako je Džen Broberg prvi put oteta od strane Roberta Berčtolta, čoveka kog je kao dete smatrala svojim „drugim ocem“. Njena priča, koja je potresla Ameriku, i danas izaziva nevericu — ne samo zbog monstruoznih laži kojima ju je manipulisao, već i zbog načina na koji je uspeo da zavede i njene roditelje.

Kako je počeo pakao za Džen Broberg

Početkom sedamdesetih, porodica Broberg iz malog mesta Pokatelo u Ajdahu upoznala je Roberta Berčtolta i njegovu suprugu u crkvi. Kao i Brobergovi, i oni su bili pripadnici Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Porodice su ubrzo postale bliske — toliko da je Džen, tada devojčica od desetak godina, počela da ga doživljava kao člana porodice.

Berčtolt je bio šarmantan, duhovit i pažljiv. Dolazio je svake večeri, igrao se sa decom, pričao priče. Iza te maske, međutim, krila se opsesija on je godinama planirao kako da manipuliše devojčicom i njenim roditeljima.

Džen Broberg Foto: The Good Grief Good God Show/youtube

Pao je i otac i majka

Dok je pridobijao poverenje porodice, Berčtolt je, kako se kasnije otkrilo, imao posebne „odnose“ i sa Dženinim ocem i majkom. Tako ih je oboje uveo u osećaj krivice i zavisnosti, koristeći njihove tajne da bi mogao da bude što bliže njihovoj ćerki.

U oktobru 1974. godine, kada je Džen imala 12 godina, uzeo ju je „na čas jahanja“. Umesto toga, dao joj je tabletu za spavanje i odvezao je u kamperu — pravo prema Meksiku. Kada se probudila, čula je snimak sa glasovima koji su joj govorili da je izabrana od strane vanzemaljske rase da spase njihov umirući svet.

Džen Broberg Foto: The Good Grief Good God Show/youtube

Ubedio je da su vanzemaljci naredili „misiju“

Ti glasovi su joj rekli da mora da ima dete sa „izabranim muškim pratiocem“ — koji je, naravno, bio sam Berčtolt. Ako ne ispuni zadatak, govorili su glasovi, njen otac će biti ubijen, sestra oslepiti, a ona sama „uništena“.

Zastrašena i obmanuta, Džen je poverovala. Tokom nekoliko nedelja, dok su putovali kroz SAD, a zatim stigli do Mazatlana u Meksiku, Berčtolt je počeo da je seksualno zlostavlja, uveravajući je da samo tako može da „spase svet“. Tamo ju je, pod lažnim dokumentima, i oženio, jer su dečji brakovi tada bili legalni.

Džen Broberg Foto: The Good Grief Good God Show/youtube

Roditelji ćutali, jer su se plašili skandala

Kod kuće, Dženini roditelji nisu odmah prijavili nestanak — Berčtoltova žena ih je ubeđivala da ne paniče. Tek posle dva dana pozvali su FBI, koji je pokrenuo potragu. Nakon 35 dana, Džen je pronađena u Meksiku.

Ali trauma nije tu stala. Berčtolt je uspeo da je ponovo vidi pre nego što su je roditelji odveli kući — i tada joj je ponovio priču o vanzemaljcima i upozorio da nikome ne sme reći istinu.

Neverovatno: zlostavljač proveo samo 10 dana u zatvoru

Iako je bio optužen za otmicu, prošao je gotovo nekažnjeno — zbog svojih manipulacija i pritiska koji je izvršio na Brobergove, odslužio je svega 10 dana zatvora.

Druga otmica — i novi užas

U avgustu 1976. godine, Berčtolt ju je ponovo oteo. Ovog puta Džen je ostavila poruku roditeljima da „mora da ispuni svoju misiju“. Tri meseca kasnije, policija ju je pronašla u katoličkom internatu u Kaliforniji, gde je bila upisana pod lažnim imenom.

Berčtolt je tvrdio da je CIA agent i da mu je devojčica ćerka. Kada je razotkriven, završio je u mentalnoj ustanovi — ali samo na nekoliko meseci.

Godinama posle: suočavanje sa zlostavljačem i kraj

Decenijama kasnije, kada je Džen postala glumica i objavila knjigu o svom iskustvu, Berčtolt ju je ponovo progonio. Dolazio je na njene javne nastupe, delio letke, nazivao je lažovom i pretio njenoj porodici.

Džen je tražila zabranu prilaska, a tokom jednog incidenta 2005. godine, Berčtolt je automobilom udario člana grupe Bikers Against Child Abuse koja ju je štitila. Ubrzo potom, uhapšen je sa oružjem — ali se pre izricanja presude ubio.

Džen danas: glas protiv ćutanja

Džen Broberg uspela je da se izbori sa traumom i oprosti čoveku koji joj je uništio detinjstvo. Postala je glumica, autorka i borac protiv zlostavljanja dece.

Glumila je u serijama Everwood, Criminal Minds i Touched by an Angel, a osnovala je i Jan Broberg Foundation, koja pruža podršku odraslim osobama koje su preživele seksualno zlostavljanje u detinjstvu.

„Oprost ne znači zaborav. To znači da više ne dajem mojoj tragediji moć da upravlja mojim životom“, rekla je Džen.

Njena priča je ekranizovana u Netflix dokumentarcu Abducted in Plain Sight i mini-seriji A Friend of the Family, u kojoj je učestvovala i sama — kako bi pokazala da čak i iz najmračnije tame može da se pronađe snaga za život.