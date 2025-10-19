Da li ste znali?

Da li ste znali?

Iako ne mogu govoriti rečima, psi svoje emocije i osećaje vrlo jasno izražavaju ponašanjem. Način na koji mašu repom, režanje, zavijanje, skrivanje ili traženje pažnje – sve su to signali kojima nam ljubimci pokušavaju reći kako se osećaju.

Pažljivo posmatranje tih znakova može pomoći vlasnicima da bolje razumeju potrebe i raspoloženje svog psa te da na vreme reaguju ako nešto nije u redu.

Pas se isteže Foto: Inna Vlasova / Alamy / Profimedia

“Ako psu nedostaje šetnje i stimulacije, postaje frustriran”

Stručnjak za pse iz Canine Cottagesa, dr. Ema Teobald, koja ima doktorat iz veterinarske medicine, upozorila je na šest znakova da se pas oseća nesrećno.

„Psima su potrebne redovne šetnje i boravak na otvorenom gotovo svaki dan ne samo zbog fizičke aktivnosti, već i radi mentalne stimulacije. Ako psu nije pruženo dovoljno kretanja, druženja i izazova, pokazat će da njegove potrebe nisu zadovoljene“, objašnjava dr. Teobald za Daily Express.

Frustracija vodi do destruktivnog ponašanja

Nakupljena energija i nedostatak mentalne stimulacije mogu brzo dovesti do problema u ponašanju.

"To može uključivati preterano lajanje i cviljenje“, kaže dr Ema.

Obratite pažnju na ponašanje svog psa Foto: Katsiaryna Prymak / Alamy / Profimedia

Osim toga, psi mogu razviti i destruktivne navike poput žvakanja nameštaja, grebanja zidova, mokrenja u kući ili opsesivnog hodanja u krug. Takvi znakovi često upućuju na to da pas oseća dosadu, teskobu ili emocionalno nezadovoljstvo.

Kada pas gubi volju – apatija i letargija

Psi koji se osećaju nesrećno često pokazuju apatiju i gubitak interesa.

"Znakovi da vaš pas možda nije srećan uključuju opštu letargiju i preterano spavanje“, navodi dr. Teobald.

Pas koji je nekad rado trčao, igrao se ili reagirao na poziv, može postati nezainteresovan – za šetnje, igračke, pa čak i za vlasnika. Taj manjak entuzijazma može se proširiti i na hranu ili poslastice, a u težim slučajevima pas može potpuno prestati jesti.

tužan pas Foto: Gerard Lacz / VWPics / Profimedia

Šest znakova da vaš pas nije srećan:

Opšta letargija i umor

Preterano spavanje

Nezainteresiranost za igračke

Odbijanje šetnji ili igre

Nedostatak interesa za vlasnika

Gubitak apetita i ravnodušnost prema poslasticama

Mogući i zdravstveni problemi

„Mnoga od ovih ponašanja mogu takođe biti znak da se vaš pas ne oseća dobro“, upozorava dr. Teobald. „Zato ga je uvek dobro odvesti veterinaru kako bi se isključili mogući zdravstveni uzroci.“

(Kurir.rs/Večernji)