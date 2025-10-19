Izgubila je bebu nakon bludne noći sa predatorima: Šokantni detalji iz knjige Virdžinije Đufre otkrivaju šta se dešavalo na ostrvu
U svojoj nedavno posthumno objavljenoj autobiografiji, Virdžinija Đufre koja je preminula u aprilu u 41. godini, iznosi šokantne detalje o svom odnosu s princem Andrjuom i zlostavljanjima kojima je bila izložena.
Lažna alibi pri News night intervjuu
Đufre opisuje kako je princ Endrju dao intervju za Newsnight 2019. godine, u kojem je lagao o svom učešću u seksualnom odnosu s njom, zapravo dao novu snagu u njenoj borbi da dokaže istinu.
Andrju je tvrdio da je 17-godišnja Virdžinija bila u Londonu u vreme kada je on navodno bio u Pizza Expressu u Wokingu, te je spomenuo i “neobično medicinsko stanje” koje mu je navodno onemogućilo da se znoji, što je, kako Đufre tvrdi, bilo lažno opravdanje za njegovu navodnu neaktivnost u klubu Tramp te večeri.
Virždinija piše da su njeni advokati, motivisani njegovim lažima, razmatrali mogućnost pozivanja bivše supruge Sare Ferguson i njihovih ćerki kao svedoka, kako bi osporili prinčev alibi.
Virdžinija Đufre:
Tragedija nakon orgija
U knjizi "Nobody’s Girl" Virdžinija otkriva da je izgubila bebu samo četiri dana nakon što je učestvovala u orgiji s Anrejuom i još osam devojaka, koje nisu govorile engleski. Koristi nadimak “Little Saint Jeff’s” za Epstajnov privatni karipski otok, gde se incident navodno dogodio.
Đufre detaljno opisuje kako je na povratku u Njujork 8. jula 2001. godine osetila jak bol, završila u bolničkoj posteljini “u lokvi krvi” i saznala da je pretrpela komplikaciju nalik laparoskopskom tretmanu za vanmateričnu trudnoću, dok joj je Epstajn navodno rekao da je doživela spontani pobačaj.
Epstajn i pretnje
Virdžinija takođe opisuje kako joj je Džefri Epstajn pokazivao kontrolnu sobu u svom stanu na Menhetnu, gde je navodno čuvao video-snimke bogatih i moćnih prijatelja radi moguće ucene. Epstajn je, kako tvrdi Đufre, preteći joj pokazivao fotografije njenog mlađeg brata i upozoravao je: “Nikome ne smeš reći šta se ovde dešava.”
Begstvo i život posle zlostavljanja
Virdžinija je konačno pobegla od Epstajna 2002. godine, putujući na Tajland, gde je upoznala budućeg supruga, Roberta Đufrea. Par je živeo u Koloradu, a kasnije u Zapadnoj Australiji, gde su podigli troje dece.
Knjiga takođe opisuje kako je Đufreine doživela pretnje čak i nakon što je započela novi život, uključujući svetla automobila koja su joj se pojavila na dugom prilazu kući u Koloradu, zbog čega je morala da sakrije decu i stane u odbranu svoje porodice.