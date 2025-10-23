Slušaj vest

Od malih nogu, Jakov Čabraja sanjao je da postane sveštenik. Ipak, jednog dana, na Palama kraja Sarajeva, njegov život je dobio neočekivani obrt. Upoznao je Amiru, komšinicu muškarca kojem je došao da blagoslovi kuću.

„Bilo je to čudno iznenađenje za obe strane, kao danas je neka vatra ili plamen preleteo“, priča bivši sveštenik.

U tom trenutku, Čabraja je prvi put spoznao šta znači strast.

„Kad sam je poprskao svetom vodicom u znaku krsta, preko cele nje i preko grudi, kasnije je rekla: „Ovaj me čovek skroz okupa.“

Međutim, njihova ljubav je bila tužna. Amira je bila verena, i pet godina su održavali tajnu vezu pre njene udaje.

Ispovest i služba u Nemačkoj

Nakon tih godina, Čabraja je odlučio da se ispovedi vladiki u Sarajevu:

„Otišao sam kod dr Jablanovića, tada pomoćnog biskupa, i sve mu ispričao. Ispovedao sam se kao što je to učinio Sveti Avgustin u svojim „Ispovestima“.

Zatim je poslat u Nemačku, gde je osam godina služio kao sveštenik. Tamo je upoznao Edel, svoju buduću suprugu, sa kojom je imao sina. Kada je 1984. godine saznao da će postati otac, odlučio je da napusti sveštenstvo.

„Nisam mislio da ću napustiti sveštenstvo. Mislio sam da bi to nekako moglo da se 'prošvercuje'... ali nisam mogao. Otišao sam kod nadbiskupa Jozinovića, ali nije hteo da mi pomogne i odmah me je suspendovao.“

Na pitanje kako je reagovala njegova okolina, Čabraja mirno odgovara:

„Termin 'uhvaćen' mi je čudan. Nisam trčao, nisam se plašio. Bio sam ono što jesam.“

Zalaganje za ukidanje celibata i ljubav prema religiji

Danas, nakon svega kroz šta je prošao, Čabraja se otvoreno zalaže za ukidanje celibata u Katoličkoj crkvi:

„Kada sam rukopoložen u Đakovu, bilo nas je sedamnaestoro. Danas su još trojica živa. Danas nema ni sedamnaestoro studenata teologije u bogoslovijama, a kamoli rukopoloženih. Celibat nije toliko vredan da mladi ljudi zbog njega ne žele da budu sveštenici. Bilo bi ih mnogo više kada bi se ukinuo.“

Iako mu je zabranjeno da propoveda i deli pričest, Čabraja nastavlja da čita poslanice u crkvi i nije izgubio veru.

„Volim Boga i uvek sam ga poštovao. Možda ga danas volim još više, upravo zato što mi je zabranjeno da služim misu i propovedam – što sam uvek uživao da radim.“

