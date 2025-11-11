Slušaj vest

U svojoj knjizi i intervjuima detaljno opisuje doživljaj apsolutnog mira i percepcije vantelesnog.

Iskustva pred smrt decenijama fasciniraju lekare, naučnike i filozofe, a ljudi koji su se približili smrti pričaju o intenzivnom svetlu, dubokom osećaju mira ili osećaju izlaska iz tela. Među tim svedočenjima, priča Aleksa Gomeza Marina, španskog fizičara i neuro naučnika iz Španskog Saveta za naučna istraživanja (CSIC) izdvaja se po jasnoći i svesnosti kojom je ispričana.

Istraživač CSIC-a doživeo je lično događaj koji ga je duboko transformisao. Tokom intervjua u radio emisiji "La Rosa de los Vientos", neuronaučnik je opisao šta se njemu navodno dogodilo.

"Nije to bio ni san, ni halucinacija, već nešto realnije od same stvarnosti", izjavio je.

Njegove reči izazvale su žestoku debatu u naučnoj zajednici, često podeljenoj između neuroloških objašnjenja i otvorenosti prema još nepoznatim dimenzijama ljudskog uma.

Foto: Youtube Printscreen, Closer to truth

"Bio sam sedam sekundi s one strane"

U svojoj knjizi La ciencia del último límite, Gomez Marin opisuje da je doživeo najintenzivnije iskustvo svog života nakon teškog unutrašnjeg krvarenja. Hospitalizovan danima, posmatrao je kako mu telo postepeno slabi dok na nekoliko trenutaka nije prešao na ono što on naziva "pragom između svetova".

"Bio sam sedam sekundi s one strane. Nalazio sam se u bunaru sa žutom svetlošću iznad i tri figure koje su mi pružale ruku. U tom trenutku odlučio sam da se vratim, pomislio na svoje ćerke i zamolio da mi se omogući da se vratim", piše on.

Apsolutni mir

Gomez Marín tvrdi kako se jasno seća svakog detalja i objašnjava da je osetio apsolutni mir:

"Tamo nije bilo potrebno razmišljati, jednostavno sam znao. Sve je bilo kako treba, sve je bilo u miru".

Jasno je da je teško opisati takva specifična osećanja, koja nikada ranije nisu doživljena.

Foto: Youtube Printscreen, Closer to truth

Između neuronauke i duhovnosti

Kao fizičar i neuronaučnik, Gomez Marín, kao i većina naučnika, ne smatra sebe religioznom osobom, ali nakon tog iskustva razvio je širu viziju postojanja.

"Materijalizam nas je vekovima učio da postoji samo materija. Ali ljubav, bol i svest su realni, čak i ako se ne mogu meriti", objašnjava.

Poslednjih godina, istraživao je ovu temu na raznim konferencijama i diskusijama sa drugim naučnicima, uključujući lekara Manuela Sansa Segaru - istražujući mogućnost da um i svest nisu isključivo proizvod mozga.

Prema njegovim rečima, nauka ne sme da se zatvori od nepoznatog, već da razmotri i ono što izmiče tradicionalnim alatima za merenje.

Potpuno izgubio strah od smrti

Strah od smrti oduvek je pratio ljudska bića. To je strah koji otkriva našu žeđ za smislom ali i teškoću prihvatanja kraja. Međutim, nakon svog iskustva, Gomez Marin kaže da je potpuno izgubio taj strah.

"Mislim da je umiranje nešto lepo. Svi imamo veliki strah, ali svako ko je prošao kroz to i vratio se zna da je to divno iskustvo", rekao je on.

Za njega, razumevanje smrti znači učenje života.

"Setimo se da postoji i život pre smrti i da nam ga niko ne može oduzeti", zaključuje on.

Jednostavna, ali značajna fraza, koja nas poziva da na svakodnevni život gledamo sa većom svešću, bez stalne senke kraja.

Priča Aleksa Gomeza Marina je zanimljiva i vredna pažnje; ona ne tvrdi da pruža definitivne odgovore. Umesto toga, otvara prostor za dijalog između nauke, filozofije i duhovnosti. Njegove reči nastavljaju da podstiču radoznalost onih koji, iako veruju u naučnu racionalnost, osećaju da ljudska svest možda još uvek krije neistražene teritorije.

Iskustvo od sedam sekundi koje mu je promenilo život ostaje enigma, ali i snažan podsetnik: suština postojanja možda se ne iscrpljuje u otkucaju srca, već u načinu na koji učimo da percipiramo stvarnost, čak i kada se čini da sve bledi.