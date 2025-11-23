Slušaj vest

Čak i pre nego što se Serena Keli rodila, ona nije imala mnogo šanse da ima normalan život, jer je rođena u zloglasnom kultu Children of God i bila primorana da se uda za sopstvenog „deku“.

Sa samo tri godine, Serena je nosila belu haljinu dok se „udala“ za osnivača kulta i propovednika Dejvida Berga, koji je bio 65 godina stariji od nje. Serena je rođena u Bergovoj kući jer je on izabrao njenu stariju sestru da bude njegovo „posebno dete“.

A kada je saznao da je Seranina majka ponovo trudna, odlučio je da uzme i Serenu.

U kultu je Berg verovao i govorio članovima da je Bog ljubav, a ljubav seks, pa da ne treba da postoje nikakve granice, bez obzira na godine ili porodični odnos.

Serena se spasila iz kulta Foto: serkelley/tiktok

Dok je Serena još bila u stomaku, odlučio je da će je uzeti i dokumentovati njeno detinjstvo u publikacijama kulta, koje su se slale sledbenicima širom sveta da bi im se prikazalo šta je „moguće“ kada se dete odgaja „na pravi način“. Serena je dodala: „Berg je verovao da deca treba da budu seksualno probuđena kao mala.“

Majka je predala vođi kulta sa 3 godine da bude njegova žena

Sa tri godine, Seranina majka ju je predala da bude Bergova „žena“.

„Majka me je zapravo dala Bergu da se udam za njega“, objasnila je.

„Dao mi je prsten, imali smo celu ceremoniju i sve. To se smatralo ogromnom čašću. Svi su bili uzbuđeni.“ „Imala sam tek tri godine i dobila sam haljinu sa naduvanim rukavima i lutku“, priseća se. „To mi je bilo posebno jer u kultu nikada nismo dobijali mnogo igračaka.“

Serena je odrasla okružena seksom i ispričala za Unfiltered Stories da je to bila Bergova „taktika pripreme i zavođenja“.

„Žene su snimale striptiz videe po kući“, dodala je. „Na sastancima su imali nešto što su zvali nadahnuće, gde su deca stara 12, 13, 14 godina bukvalno plesala pred svima i skidala se, dok su odrasli navijali. Bila sam izložena svemu tome veoma rano. Uvek me je to plašilo jer sam znala da ću jednog dana morati da radim iste stvari.“

Serenina ispovest Foto: serkelley/tiktok

Serena postala Bergova meta

Rečeno joj je da će morati da mu pruža „bračne dužnosti“ do svoje sedme godine, ali čak i kao veoma mala, on je počeo da je zlostavlja.

„Hteli su da to izgleda kao vreme maženja sa dekom, ali to je zapravo bilo zlostavljanje deteta“, rekla je. „Najčešće je to bilo u njegovom krevetu, pipkanje, dodirivanje, nije išlo dalje jer sam imala tri godine, srećom, ali da, imao je puni pristup meni“, rekla je za Cults to Consciousness.

Serena je rekla da je vođa kulta imao još troje dece koje je „oženio“, a njena majka ju je neprestano podsećala koliko je „časno“ što je izabrana.

"Bila je ponosna, smatrala je to ogromnom čašću, bila je srećna zbog toga“, kaže Serena.

U kultu je seksualno zlostavljanje bilo uobičajeno, a odrasli su iskorišćavali dečake i devojčice koji su tamo živeli.

Serena tvrdi da su dečaci stari samo 12 godina bili primoravani da imaju seks sa ženama srednjih godina, a deca su često morala da hodaju naga.

Kako bi držao sve pod kontrolom, Berg je slalo ljude širom sveta, pa tako i Serenu.

Najpre je bila u Americi, zatim je premeštena u komunu u Japanu, daleko od roditelja.

„Živela sam sa dvoje članova kulta jednim muškarcem i jednom ženom koji su me pipkali i tukli“, kaže ona.

Godine 1989, kada je Serena imala samo šest godina, prebačena je u Brazil i nikada više nije videla Berga, ali njen pakao se tu nije završio.

Bila je „ispiranog mozga“ i podvrgnuta vojnim treninzima da bi se pripremala za apokalipsu.

Kada nije bila na obuci, Serena je čistila ili bila slata da prosi za novac. Pet godina kasnije, Berg je umro, a vođstvo je preuzela njegova supruga Karen Zerbi. U narednim godinama, Serena je bila premeštana u različite zemlje Centralne i Južne Amerike.

Bekstvo

Kada je napunila 18 godina, Serena se vratila u Ameriku sa majkom, ali je želela da pobegne iz kulta i uspela je.

Kontaktirala je bivše članove koji su joj ponudili mesto za spavanje i posao, i od tada je prekinula svaki odnos sa majkom.

„Pokušavala sam da shvatim kako da izgradim život. Trebalo mi je auto, trebalo mi je mesto za život. Nisam ni znala šta je bankovni račun“, rekla je.

Srećom, Serena je uspela da izgradi novi život. Upisala je 2013. godine univerzitet u Ostinu u Teksasu, gde je studirala korporativne komunikacije, a danas radi u gejming kompaniji.

Govoreći o svojoj prošlosti, Serena kaže da pokušava da gleda na pozitivne stvari.

„Ne budim se misleći na sve strašne stvari koje su mi se desile. Budim se zahvalna što govorim tri jezika, što sam bila u 42 zemlje, što sam duže vreme živela u 10 zemalja, i što imam neverovatan pogled na svet.

„I imam mnogo više empatije i razumevanja za ljude u različitim situacijama i kulturama, zbog toga kako sam odrasla.“

(Kurir.rs/TheSun)