PrvorotkaIlona Kazik, stara 32 godine, nikada nije dobila priliku da zagrli svog sina. Preminula je jedanaest dana nakon što je na svet donela malog Entonija, nakon što je u bolnici doživela fatalno krvarenje u mozgu.

Ilona je u danima pred porođaj dva puta odlazila u bolnicu žaleći se na jake glavobolje, ali su je lekari vraćali kući uz uveravanje da je „sve u redu“. Nekoliko sati nakon planiranog carskog reza u Univerzitetskoj bolnici Luton i Dunstabl, mlada majka se srušila. Kasnije je utvrđeno da je imala moždano krvarenje, a toksikološki i medicinski nalazi pokazali su da je trpela visoki krvni pritisak — klasičan znak preeklampsije.

Tragični propusti u zbrinjavanju trudnice

Na sudskoj istrazi utvrđeno je da je Ilona dobijala „neadekvatnu zdravstvenu negu“. Iako je medicinsko osoblje registrovalo povremeno izrazito visok pritisak, ta informacija nije bila upisana u dokumentaciju niti je prosleđena timu koji je brinuo o njoj. Umesto toga, poslana je kući dva puta u roku od 24 sata pre porođaja.

Zbog toga što je pogrešno procenjeno da je „niskog rizika“, data joj je i terapija koja je dodatno povisila njen krvni pritisak. Nakon carskog reza, Ilona je počela da oseća jake glavobolje, zamagljen vid i mučninu. Ubrzo je izgubila svest.

Hitni skener je otkrio masivno krvarenje u mozgu. Prebačena je u bolnicu Adenbruk u Kembridžu, ali lekari nisu mogli da je spasu. Životna podrška isključena je 25. februara 2023. godine — jedanaest dana pošto je rodila sina.

Slomljeni suprug: „Nikada nam nisu rekli da postoji rizik“

Ilonin suprug, Rafal (Rafal), rekao je da ni u jednom trenutku nisu upozoreni na opasnost:

„Nikada nam nisu rekli da postoji bilo kakav rizik. Rekli su nam da je sve u redu. Ne znam kako ću se ikada pomiriti s tim kako smo izgubili Ilonu. Bila je divna osoba i nije zaslužila da umre, posebno ne ovako.“

Najbolnije mu je, kaže, to što njihov sin nikada neće upoznati svoju majku:

„Entoni je uskraćen za ljubav svoje mame. Ona neće biti tu kada krene u školu, kada odrasta, kada pravi prve korake u životu. To me ubija.“

Sudska odluka: niz propusta i propuštenih šansi

Koronerka Kerolin Džouns zaključila je da je Ilona preminula od cerebralnog krvarenja izazvanog preeklampsijom — teškim stanjem koje pogađa neke trudnice, a koje često počinje visokim pritiskom.

Navela je da je u Iloninoj nezi bilo „više propusta“ koji su imali „dalekosežne posledice“. Kada joj je pukao vodenjak dan pre zakazane operacije, otišla je u bolnicu — ali i tada je vraćena kući, uprkos visokom pritisku i niskom broju trombocita.

Koronerka je objasnila:

„Ilonino označavanje kao pacijentkinje niskog rizika bilo je pogrešno. To je dovelo do toga da dobije lek koji joj nije smeo biti dat i koji je, najverovatnije, doprineo smrtonosnom krvarenju.“

Dodala je i da se ne može tvrditi da bi njen život sigurno bio spasen, ali je pogrešna terapija „više nego minimalno doprinela“ razvoju fatalne komplikacije.

Slomljeni snovi

Ilona i Rafal pet godina su pokušavali da dobiju dete. Kada je njihov san konačno postao stvarnost, sudbina im ga je okrutno oduzela.

„Ilona je bila najdivnija žena koju sam mogao poželeti. Duhovita, pametna, topla. Najbolji prijatelj. Imali smo toliko planova za budućnost. Sada su to samo snovi koji se nikada neće ostvariti“, rekao je Rafal nakon saslušanja.

Dodao je da će Entoni odrastati znajući koliko ga je majka volela.

