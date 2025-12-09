Slušaj vest

Milka Jakulić (86) nije bila obična stjuardesa. Tokom decenija provedenih u avionu Josipa Broza Tita, bila je svedokinja istorije, čuvarka tajni i osoba od poverenja, koja je izbliza pratila život predsedničkog para, daleko od očiju javnosti.

Danas, decenijama kasnije, Milka se priseća trenutaka provedenih uz najmoćniju porodicu bivše Jugoslavije. Od dramatičnog regrutovanja u tajnu službu do situacija kada je morala da se odupre Titovom sekretaru, Milka deli priče koje zvuče kao filmski scenario.

Neočekivani poziv u Titov avion

Put Milke Jakulić do Titovog aviona počeo je gotovo kao u špijunskom trileru. Kao mlada stjuardesa, pripremala se za redovan let Beograd–Pariz kada joj je šefica dala neočekivanu naredbu.

"Prilikom ulaska u avion sreće me šefica i kaže da za mene nema leta u Pariz. Izgovara: "Spusti taj kofer, ne znam zašto, ali leteće dežurna stjuardesa". Odvela me je u neku baraku, kad tamo – čekaju me njih petorica. Ispostavlja se da su me godinama imali na oku", prisetila se Milka.

Odvela su je u nepoznato crnom limuzinom, a strah je rastao iz minuta u minut. Kada je stigla do table "Sekretarijat maršala" i ušla drhteći, nije ni slutila da će to biti početak njene izuzetne karijere.

"Slušaj, drugarice, ti si određena da letiš s predsednikom", rekli su joj, a Milka je opisala taj trenutak kao "najveću radost u to vreme". Od tog dana, njen posao postao je da svaki let predsedničkog para protekne besprekorno.

Incident s nožem i intimni trenuci

Milka pamti i trenutke izvan protokola. Tokom jednog leta, koleginica Spomenka je ispustila oštar nož koji je posekao Jovanku Broz.

"Ova je počela plakati, a Tito joj je nekim blagim glasom, punim ljubavi, a prvi put sam ga čula da tako priča, kazao: "Zašto plačeš, zar nisi toliko krvi videla u ratu? To je samo mala posekotina", prisetila se Milka pa dodala da je takođe, bila je svedok Titove posvećenosti poslu:

"Čitao je svu stranu štampu, pripremao se temeljito za svaku posetu, to posebno pamtim".

Poseban trenutak bio je poseta Japanu 1968. godine, kada je car Hirohito lično dočekao Tita na aerodromu.

"Bila sam neopisivo sretna što sam Jugoslovenka", rekla je Milka.

Susret s Vladimirom Popovićem

Život u blizini moći nosio je i opasnosti. Milka se prisetila susreta s Vladimirom Popovićem, Titovim sekretarom.

"Te večeri me je za ples pitao Vladimir Popović. Zgodan, lep, crn, naočit... Iz strahopoštovanja sam počela plesati s njim, ali tokom plesa me je previše stiskao. Da bi mi u jednom trenutku šapnuo na uvo da moram doći kod njega u sobu na kafu", ispričala je i dodala da, kada ga je odlučno odbila, on ju je odgurnuo.

"Za njega nije postojala reč "NE". Tresla sam se kao prut", kazala je.

Nekoliko dana kasnije, muškarci s kalašnjikovima došli su na vrata njene hotelske sobe, ali Milka je ostala hrabra. Priča je ubrzo stigla do samog Tita, a od tada Popović i Milka više nikada nisu leteli zajedno.

Anegdota iz Londona i život danas

Milka se prisetila i anegdote iz Londona:

"I tako mi u jednoj trgovini kupujemo donje rublje. Ja kako se uhvatim za gaćice, tako Srbin. Bože, ne mogu pobeći od Srba. Pobegnem ja u avion. Kad ono, onaj Srbin što se hvatao za gaćice sedi tu. Bio je to Peko Dapčević," ispričala je kroz smeh.

Danas Milka Jakulić živi u domu za starije, čuvajući uspomene na izuzetan život, ali i na svoju najveću ljubav – supruga Bodu, s kojim je proslavila 40 godina braka.

